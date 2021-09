L'oroscopo di oggi 23 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, se siete soli da troppo tempo non perdete le speraze perché questo è un periodo che può regalare tanto dal punto di vista amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete buttarvi e farvi avanti con le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Toro

Cari toro, sfruttate al meglio questa giornata perché la luna nel segno può darvi tanto dal punto di vista sentimentale. Sul piano lavorativo meglio non avere fretta. Riflettete molto bene sulle prossime mosse da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi l'amore può tornare protagonista della vostra vita. Sta per arrivare un weekend che può far esplodere la passione grazie anche alla luna che sarà proprio nel vostro segno. Sul lavoro la giornata inizia nel migliore dei modi, soprattutto per chi ha iniziato da poco una nuova attività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore meglio essere fiduciosi perché questa giornata è nel complesso molto buona. Per quanto riguarda il lavoro, invece, i progetti nuovi subiscono qualche rallentamento ma tutto andrà per il meglio alla fine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore attenzione alle piccole discussioni che potrebbero innervosire gli animi. Sul piano lavorativo, invece, cercate di evitare polemiche anche perché non vorrete mica darla vinta a chi vi mette i bastoni tra le ruote!

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, oggi pomeriggio la luna torna favorevole e a fine mese si potranno vedere dei bei riscontri in amore. Sul piano lavorativo, non sottovalutate le opportunità che si presenteranno davanti a voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, voi non amate mai i confronti in amore ma a volte i vostri partner sono diversi da voi da questo punto di vista. Attenzione. Sul piano lavorativo, invece, pensate bene prima di accettare le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore il pomeriggio è un po' agitato, dopotutto l'opposizione della luna c'è e si farà sentire. Sul lavoro bisogna trovare un compromesso tra ciò che bisogna fare e ciò che vi piace fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario se avete qualcosa da dire meglio non aspettare perché questo è il momento giusto per farlo. Sul piano lavorativo bisogna esaminare bene tutte le proposte e fare attenzione alle spese, soprattutto quelle superflue.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, nel pomeriggio lasciatevi andare ai sentimenti anche perché la luna è nel segno e può dare tanto a livello di emozioni. Sul lavoro, invece, meglio mettere da parte la creatività e dare spazio alla concretezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23settembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore c'è un po' di nervosismo di troppo, soprattutto da metà giornata. Sul lavoro, invece, cercate di evitare le polemiche gratuite per essere più accomodanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23settembre 2021: Pesci

La giornata di oggi, cari pesciolini, è un po' avida di emozioni e voi, invece, vivete degli alti e bassi del cuore. Sul lavoro, evitate polemiche inutili anche perché stanno per arrivare accordi molto vantaggiosi.