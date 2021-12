L’oroscopo di oggi 24 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, volete sempre tenere tutto sotto controllo ma a volte lasciarsi andare è la cosa migliore, soprattutto in amore. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle novità e scegliere bene anche se questo è proprio il momento adatto per fare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la giornata inizia un po' sottotono ma già dal pomeriggio andrà meglio. Sul lavoro iniziate a pensare al prossimo anno e ai vostri progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore sia oggi che domani sarebbe meglio non mettere troppa carne al fuoco anche perché potreste solo stressarvi inutilmente. Sul lavoro non sta funzionando tutto al meglio e la luna invita prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore potete chiarire le cose con il partner grazie a una luna in ottimo aspetto. Sul lavoro avete accumulato un bel po' di stanchezza ma prendetevi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore la luna nel segno aiuta molto e regala bellissime emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro finalmente il vostro impegno sarà premiato con belle gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, il cielo di oggi amplifica le vostre emozioni grazie a una bellissima luna nel segno. Sul lavoro vi trascinerete qualche progetto anche durante le giornate di festa ma voi, del resto, siete dei perfezionisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore arrivano due bellissime giorni che offrono alle coppie che si vogliono bene l'occasione per fare un passo in avanti nella relazione. Sul lavoro nuove proposte in arrivo, non sottovalutatele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore Venere regala una bella energia quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro inizia un periodo di crescita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la giornata di oggi inizia con un po' di agitazione nell'aria ma niente paura perché sono solo piccole crisi momentanee. Sul lavoro meglio essere cauti e non fare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore la luna è favorevole e tutte le tensioni accumulate potranno essere risolte. Sul lavoro arrivano belle novità in questi giorni di festa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore arrivano tensioni ma niente di troppo grave. Natale sarà comunque una giornata serena. Sul piano lavorativo meglio non sovraccaricarsi di impegni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, non alimentate i conflitti perché questo Natale potrebbe essere un po' pensieroso. Sul lavoro arrivano belle novità ma bisogna farsi trovare preparati.