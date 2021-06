L'oroscopo di oggi 24 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano oggi gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Ariete

Oggi, cari ariete, riuscirete a recuperare il terreno perso con il partner e anche le perplessità più piccole scompariranno. Sul lavoro è una giornata tranquilla ma attenzione al pomeriggio perché potrebbe nascere qualche discussione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Toro

Chi ha vissuto dei momenti no in amore ora può recuperare e chi ha fatto un ultimatum al partner, riceverà finalmente una risposta. Per quanto riguarda il lavoro la fine del mese porta belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata in cui potrebbero nascere diverse discussioni. Le coppie che si vogliono bene potrebbero risentire di un po' di pressione e sul lavoro buone notizie perché arrivano nuovi contati e incontri pomettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti se avete discusso con il partner vi consiglio di fare un po' di attenzione. Sul lavoro si risentirà di un po' di stanchezza ma non bisogna mollare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Leone

Cari leone se vi siete separati di recente ora potete finalmente guardare al futuro con positività. Sul lavoro siete un po' in competizione con voi stessi e volete superare i vostri stessi limiti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021:? Vergine

Cari vergine, in mattinata potreste accusare un po' di stanchezza anche se in serata ci sarà un bel recupero. Per quanto riguarda il lavoro potrete avere tanto grazie alla vostra capacità di trasformare il negativo in positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021:? Bilancia

Per i nati sotto il segno della bilancia la mattinata sarà migliore del pomeriggio. Se ci sono stati problemi in amore si potrà recuperare a partire da domenica. Sul lavoro chi ha vissuto una crisi iniza a recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021:? Scorpione

Cari scorpioncini se dovete parlare d'amore fatelo subito anche perché chi non vorrà stare con voi verrà messo sotto accusa in breve tempo. Per quanto riguarda il lavoro in questi giorni siete alla ricerca di soluzioni che faticano ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario se c'è qualuno che vi interessa meglio riflettere bene e non buttarsi a capofitto in una nuova relazione come siete soliti fare. Sul lavoro questo è un momento in cui non si può pretendere ma bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Capricorno

Il segno del capricorno ha la luna che entra nel suo segno nel pomeriggio e formerà un'opposizione con il sole, quindi, le cose non saranno proprio chiarissime in questa giornata. Sul lavoro bisognerà fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Acquario

Cari acquario, bella questa giornata anche se dal 27 bisognerà essere più cauti in amore. Sul lavoro meglio non sottovalutare le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini la serata sarà piena di emozioni e belle le relazioni con i nati sotto il segno del Capricorno con cui può nascere una bella complicità. Sul lavoro, la giornata promette bene per chi lavora in proprio o a contatto con il pubblico.