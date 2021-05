L'oroscopo di oggi 24 maggio di Paolo Fox, segno per segno

Cosa ci riservano oggi gli astri? Scopriamolo insieme grazie all'oroscpo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Ariete

Bella questa settimana per i sentimenti ma, se siete consapevoli che una storia non funziona meglio troncare. Sul lavoro fatevi scivolare le cose di dosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Toro

In amore le acque sono un po' agitate ma cercate di non essere eccessivamente polemici perché potreste buttare all'aria una storia che potrebbe funzionare. Sul lavoro meglio non fare scelte affrettate. Da mercoledì le stelle tornano favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete voglia di innamorarvi buttatevi e non fate passi indietro. Per quanto riguarda il lavoro il periodo è ideale per fare un bilancio di dove ci si trova e dove si desidera andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti l'amore inizia ad andare alla grande con un cielo che promette davvero bene. Sul lavoro tutto procede bene anche grazie a un Giove in ottimo aspetto. Favoriti i nati a fine giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Leone

Inati sotto il segno del leone tornano a vivere bene l'amore e anche le nuove storie sono favorite, soprattutto con qualche bilancia. Per quanto riguarda il lavoro Giove non è più opposto e porterà belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Vergine

I nati sotto il segno della vergine in questa giornata dovrebbero riflettere sul loro amore e fare delle scelte. Sul lavoro gli accordi che sembravano impossibili porssono tornare a portata di mano ma tutto dipenderà da voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Bilancia

I nati bilancia dovranno trovare il coraggio di chiudere quella storia d'amore che non funziona più e guardare avanti. Sul lavoro i contatti sono favoriti e faranno la differenza nel vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini oggi siete proprio coraggiosi e potrste sfruttare questo stato d'animo per affrontare qualcuno che vi viene contro. Sul lavoro anche c'è qualcosa da chiarire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Sagittario

Molti sagittario hanno vissuto una crisi in amore agli inizi di maggio e ora si può finalmente recuperare. Sul lavoro sono buone le intuizioni del periodo e chi cerca una nuova occupazione troverà nuove interessanti risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Capricorno

Cari capricorno la luna non è più contraria e questa settimana regalerà bei momenti in amore. Sul lavoro potreste essere un po' sotto pressione ma ascoltate i consigli di chi vi sta vicino che vi possono aiutare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Acquario

Cari acquario in amore qualcosa non sta funzionando ma niente paura perché è solo un momento passeggero. Sul lavoro non arrendetevi perché si può finalmente dare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Pesci

Cari pesciolini non fatevi troppe illusioni perché alcuni rapporti non potranno tornare come prima. Sul lavoro potreste discutere con un capo o tornare a fare qualcosa che avevate lasciato in sospeso.