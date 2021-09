L'oroscopo di oggi 24 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, oggi in amore bisogna fare attenzione perché Marte opposto potrebbe causare qualche piccolo disagio. Sul lavoro arriveranno tante belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Toro

Cari toro, se avuto una crisi d'amore nell'ultimo periodo non poreoccupatevi perché con un po' di prudenza tutto si aggiusterà. Per quanto iriguarda il lavoro, avete una grande voglia di cambiamento ma bisogna stare attenti alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per quanto riguarda i sentimenti e se siete interessati a qualcuno è il momento giusto per farvi avanti. Sul lavoro, favoriti i nuovi progetti ma meglio riflettere bene prima di accettarli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, oggi avete la luna nel segno che spinge le emozioni. Ottime possibilità in amore e sul lavoro si iniziano a sbloccare situazioni in sospeso. Qualche accordo, però, andrà rivisto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, siate pazienti in amore e, soprattutto, tenete a freno il vostro senso critico. Per quanto riguarda il lavoro, c'è qualche piccola tensione ma meglio non fare troppe polemiche in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, questo è un periodo di grande consapevolezza in amore che vi permetterà di aprirvi la strada verso nuove prospettive. Dal punto di vista lavorativo, chi ha iniziato un nuovo incarico ora potrà avere più fiducia nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancini, potreste aver sentito un po' la lontananza dal partner nell'ultimo periodo ma ora le cose possono cambiare. Sul lavoro, invece, avete cambiato attività da poco e potreste sentirvi un po' disorientati ma niente paura, andrà tutto per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore è sempre meglio parlare apertamente con il partner per evitare problemi o disagi. Sul piano lavorativo, invece, meglio non perdere tempo con chi non se lo merita o, ad ogni modo, vi ostacola.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore meglio parlare chiaro con il partner altrimenti si rischia di ingigantire i problemi. Sul lavoro, invece, arrivano belle opportunità. Mettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, nei prossimi giorni Venere è favorevole e aiuta in amore. Successo in vista anche sulla sfera lavorativa con tante novità in arrivo entro fine anno. Fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, oggi avete luna e Venere contrari quindi attenzione alle discussioni. Sul lavoro, la situazione non è brillante ma bisogna continuare a essere fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, non date adito alle polemiche oggi, anche perché questo è un ottimo periodo per l'amore quindi godetevi le emozioni così come vengono. Per quanto riguarda il lavoro, ricordatevi che chi coltiva bene raccoglierà i frutti nei prossimi mesi e arriveranno belle gratificazioni.