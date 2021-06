L'oroscopo di oggi 25 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Sopriamo cosa ci riservano oggi gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere domenica tornerà dalla tua parte, ma ora cerca di evitare polemiche. Sul lavoro, tu non ti scoraggi mai, anche se la situazione non è molto convincente. O meglio, lo è a metà!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buone notizie per l’amore, nel weekend potresti anche rimetterti in gioco. Sul lavoro, pensa bene e rifletti prima di firmare un accordo o un patto. Nel fine settimane potrebbe esserci del nervosismo nell’aria!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore il weekend sarà fondamentale per chiarire qualcosa o per parlare con una persona che realmente ti interessa. Sul lavoro, chi è rimasto fermo ora può recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna è in opposizione, sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso in amore. Sul lavoro, non buttare all’aria una bella occasione e pensa a un nuovo accordo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Da domenica Venere sarà nel tuo segno. Sul lavoro, la situazione è positiva, cerca solo di allontanare le polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi è arrivato il momento di affrontare tutto quello che non è andato negli ultimi giorni. Sul lavoro, occhio a una persona nata sotto il segno dei Pesci e attenzione agli affari che sembrano perfetti, c’è sempre qualcosa che non torna!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore cerca di non programmare eventi troppo impegnativi. Sul lavoro, mantieni la calma perché oggi potresti perdere la pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore servono dei chiarimenti, ancora di più ora che ci avviciniamo alla fine del mese. Sul lavoro, Giove è favorevole, anche se chi non ha un’occupazione è preoccupato!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se la tua storia è forte e solida, il weekend sarà veramente piacevole. Sul lavoro, le tue intenzioni e idee sono ottime, nel fine settimana ci sarà un miglioramento!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore nel weekend meglio stare attenti alle parole, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro, puoi sopportare qualcosa solo se davvero ne vale la pena!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è favorevole e oggi la giornata per i sentimenti è positiva. Sul lavoro, hai messo da parte dei soldi, ma ora forse li stai spendendo tutti!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi riuscirai a dimostrare quello che provi, a dar voce alle emozioni, a gestirle meglio. Sul lavoro, cerca di inventare qualcosa di nuovo e ricorda che l’autunno porterà belle sorprese!