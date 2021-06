L'oroscopo di oggi 26 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Ariete

Cari ariete, oggi sono belle le stelle per i sentimenti e potrete anche recuperare il terreno perso in amore. Dal punto di vista lavorativo, in queste settimane avete tanta concentrazione in più e anche tanta più fiducia nel futuro. Continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Toro

Cari toro, se in amore avete a che fare con qualcuno nato sotto il segno del leone o dell'acquario allora potrebbero esserci difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non lasciare discorsi in sospeso altrimenti a luglio potrebbe nascere qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha la luna favorevole nel pomeriggio, quindi, non perdete le occasioni che vi capiteranno, soprattutto quelle amorose. Sul lavoro forse è arrivato il momento di tirare le somme e se un'attività non funziona allora tiratevene fuori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro stanno vivendo un bel recupero in amore dopo un periodo di tensioni. Sul lavoro meglio affrontare i problemi in modo chiaro e non prendete superficialmente i nuovi incontri che potrebbero essere molto importanti per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Leone

Cari leoncini, questa è una situazione molto interessante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, sfruttate queste giornate anche perché saranno molte le occasioni per avere successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Vergine

Per quanto riguarda i sentimenti, cari vergine, la mattina sarà molto promettente rispetto a un pomeriggio un po' fiacco. Il consiglio è quello di rimandare gli appuntamenti al prossimo giovedì. Sul lavoro sentite di essere vicini al vostro obiettivo anche se Giove opposto potrebbe creare ritardi o problemi ma non bisogna demordere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia, la mattina vi vede un po' abbattuti anche se già nel pomeriggio torneranno le energie grazie a Mercurio. Per quanto riguarda la sfera lavorativa sfruttate le vostre doti comunicative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, se qualcuno non è stato corretto con voi meglio non alimentare ulteriormente le polemiche. Sul lavoro attenti alle finanze e alle spese di troppo. Ci vuole un po' di prudenza sia oggi che domani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Sagittario

Avete una grande voglia di amare, cari sagittario, e la vostra determinazione sarà decisamente forte in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dissonante e chiede di fare attenzione alle spese. Nuovi progetti con i nati Leone o Ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno, con Giove in buon aspetto potete lasciarvi più andare con gli altri anche se siete ancora un po' tesi per certi versi. Sul lavoro, invece, via libera all'essere accomodanti. Se le cose non vanno come vorreste, non impuntatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Acquario

In amore la giornata di oggi potrebbe essere foriera di qualche piccola tensione. sul lavoro invece porta avanti le idee in cui credi anche se fare i conti con le persone che ti circondano non semore è semplice. Un consiglio, non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini il cielo di oggi è molto promettente per i sentimenti e la luna aiuta ad ampliare ancora di più le emozioni. Siate fiduciosi sul lavoro, se ci sono trattative o avete un esame da superare, con l'appoggio di Giove tutto andrà per il meglio.