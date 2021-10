L’oroscopo di oggi 26 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influenzeranno la loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore non è la giornata ideale per risolvere tutti i problemi della coppia quindi meglio rimandare le discussioni. Sul lavoro, non rinunciate ai nuovi incarichi ma prendetevi del tempo per scegliere quello giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Toro

Cari toro, il lavoro va tenuto al di fuori della vita amorosa perché porterebbe solo tensioni. Sul lavoro attenzione a qualche polemica di troppo e mettete in chiaro i vostri obiettivi entro venerdì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Gemelli

In amore più ci avviciniamo al mese di novembre più ci saranno belle opportunità da sfruttare. Sul lavoro, chi è rimasto fermo per un po’ di tempo ora può ripartire e la stagione che si prospetta è molto positiva, non farti condizionare da nessuno! Decidi con la tua testa!

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è dalla vostra parte quindi via libera alle spiegazioni d'amore. Sono favoriti i nuovi incontri quindi lasciatevi alle spalle il passato. Sul lavoro, iniziate ad avere le vostre soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, la luna è dalla vostra parte dal 29 del mese e questo vi porterà a una bella svolta d'amore. Sul lavoro bisogna fare attenzione a chi non mantiene le promesse date.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, sta per arrivare un nuovo mese che porterà soluzioni d'amore. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di pensare al proprio futuro con concretezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore la giornata non è proprio delle migliori ma facendo attenzione a qualcuno del cancro o dell'ariete si può stare tranquilli. Sul lavoro siate cauti e puntuali perché potrebbero esserci intoppi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, belle notizie in amore in questa giornata che regala tante emozioni. Sul lavoro cercate di essere più decisi e di non arrabbiarvi troppo perché non ne varrebbe la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna non è più contraria quindi l'amore può finalmente decollare. Sul lavoro dopo un periodo difficile arrivano belle notizie ma meglio essere un po' pazienti per adesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore potreste avere dei dubbi ma nulla di irrisolvibile. Sul lavoro, vi sentite un po' agitati per un appuntamento importante ma niente paura perché andrà alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, l'amore promette bene ma meglio non fare troppe polemiche con il partner. Sul lavoro state facendo i conti e potrebbero esserci spese e contrattempi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, se volete dichiarare il vostro amore fatelo in questi giorni. Sul lavoro arrivano novità e anche le occasioni per realizzare un progetto che vi sta molto a cuore.