L'oroscopo di oggi 27 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox , che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, nei prossimi giorni potreste organizzare qualcosa di bello con il partner dato che la luna sarà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono rallentamenti a causa di un Mercurio dissonante e attenzione anche alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Toro

Per i nati sotto il segno del toro questa giornata sarà piena di emozioni. Sul lavoro, invece, meglio non prendere tutto di petto. Tenete a bada la vostra testardaggine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, non alimentate le polemiche inutili in amore anche perché sarebbe controproducente. Dal punto di vista lavorativo le stelle sono buone e il consiglio è solo quello di non esagerare con le spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, stanno per arrivare emozioni importanti enfatizzate dal buon aspetto della luna. Dal punto di vista lavorativo, invece, chi è stato fermo gli scorsi mesi ora potrà avere più opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Leone

Per i leone questa giornata regala l'opportunità di fare progetti in amore e ritrovare una bella complicità. Sul lavoro, invece, avete voglia di cambiare ruolo ma siete anche prudenti. Per ora meglio evitare di fare salti nel vuoto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Vergine

Cari nati sotto il segno della vergine, in amore se ci sono state polemiche ora è giunta l'ora di risolverle. Sul lavoro, invece, arrivano soluzioni e anche Giove presto smetterà di essere contrario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Bilancia

Pericolo discussioni in casa bilancia oggi ma niente di troppo drastico e irrisolvibile. Sul lavoro ci si sente in stallo ma da domenica saranno favoriti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Scorpione

Buona la situazione sentimentale degli scorpione in questa giornata che si prefigura ricca di emozioni. Sul lavoro una luna favorevole aiuta e c'è una buona possibilità di ricevere belle notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, attenzione a qualche complicazione nelle relazioni di lunga data. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sono possibili rallentamenti ma meglio non demoralizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno inizia a farsi sentire un po' di stanchezza ma Marte dal 29 del mese preannuncia un bel recuper in amore. Sul lavoro meglio non fare troppo. Ora è il momento di ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Acquario

I nati sotto il segno dell'acquario potranno avere stimoli in più in amore in queste ore e sul lavoro le stelle regalano belle opportunità e nuovi incarichi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021: Pesci

Cari pesciolini, avete la luna nel segno e questo vi permetterà di essere più chiari e diretti con il partner. Sul lavoro, invece, non dovete demordere ma andare avanti con forza perché le buone occasioni arriveranno.