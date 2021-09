L'oroscopo di oggi 27 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari Ariete, sfruttate la bella luna di oggi che favorisce gli incontri. Sul lavoro, invece, siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ma prima di agire è sempre meglio riflettere per bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Toro

Cari toro, attenzione in amore perché potrebbero esserci tradimenti e gelosie. Dal punto di vista lavorativo meglio non rimandare le decisioni perché questo è il momento giusto per scegliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, avete una grande voglia di novità in amore e questa è la giornata ideale per fare delle richieste al riguardo. Sul lavoro, invece, è meglio dedicarsi solo a ciò che piace. Attenzione alle spese di troppo, però.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro questa giornata è molto interessante dal punto di vista dei sentimenti e che permette di fare anche nuove conoscenze. Sul lavoro bisogna tenere a freno la tensione e aspettare che le cose vadano meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore non sta andando tutto alla perfezione ma la volontà, senza dubbio, non vi manca. Sul piano lavorativo è meglio evitare di stancarsi troppo, soprattutto oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore il consiglio è quello di fare attenzione, soprattutto ai battibecchi di troppo. Sul lavoro, invece, sono in arrivo belle risposte che potrebbero far fare quel salto di qualità che aspettavate da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, bella questa luna per l'amore che può finalmente tornare a brillare nella vostra vita. Sul lavoro bisogna fare delle scelte e avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Scorpione

Per gli scorpioncini, questa gornata è molto interessante per l'amore e permette anche di avere le idee più chiare sui propri sentimenti. Sul lavoro, invece, meglio non demoralizzarsi se le cose non stanno andando come desideravate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Sagittario

Attenzione alle parole di troppo, cari sagittario perché la luna contraria potrebbe farvi dire cose che non pensate davvero. Sul lavoro meglio non avere fretta perché questo è un periodo un po' complesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno se avete cose da dire al vostro partner fatelo ora. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene ma bisogna solo fare attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Acquario

Gli acquario dovrebbero sfruttare il loro lato diplomatico in amore, oggi. Sul lavoro, invece, non siete molto soddisfatti delle scelte fatte nell'ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, il consiglio di oggi è quello di essere molto cauti in amore perché la luna è ancora opposta. Sul lavoro, meglio tenersi alla larga dalle complicazioni e attenzione agli invidiosi, qualcuno potrebbe non gioire dei vostri successi.