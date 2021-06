L'oroscopo di oggi 28 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, in questa giornata sentite di avere delle chiare emozioni quindi potreste anche trovare il coraggio di farvi avanti con qualcuno che vi piace, anzi dovreste. Sul lavoro c'è fortuna, soprattutto se nell'ultimo periodo ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Toro

C'è ancora qualche problemino di cuore da risolvere ma niente di troppo grave. Sul lavoro bisogna trovare una mediazione e il vero problema è l'aspetto finanziario. Attenzione alle uscite di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Gemelli

Le coppie che stanno progettando di avere un figlio sono favorite. Sul lavoro i problemi da risolvere sono diversi ma niente paura perché le cose miglioreranno a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro la fine del mese porta belle emozioni. Sul lavoro meglio prendere le distanze da tutte quelle persone che non sopportate più e che non aggiungono nulla di buono nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Leone

Cari leoncini, l'amore porta un po' di confusione e dovete ancora capire bene cosa desiderate. Sul lavoro sia oggi che domani sarebbe meglio prendere tutto con estrema calma. La luna è opposta e potrebbe causare disagi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Vergine

Cari vergine state tornando vitali come vostro solito, quindi, avanti tutta in amore anche se entro la fine di giugno potreste avere dei momenti di malinconia. Sul lavoro forse c'è un investimento da rivedere e qualche persona che vi mette i bastoni tra le ruote. Cercate compromessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Bilancia

Il segno della bilancia ha la luna in ottimo aspetto e Marte che regala una bella energia. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un'attività in proprio potreste ricevere una promozione o una bella notizia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021:Scorpione

Cari scorpioncini, se avete vissuto un litigio oggi potrete riappacificarvi. Oggi c'è il rischio che riversiate i vostri problemi d'amore sul lavoro ma cercate di non farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario, se avete attraversato un periodo difficile in amore, allora ora sì che potrete vivere belle emozioni. Sul lavoro è meglio riflettere bene sulle nuove proposte e non essere precipitosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno, al bando la negatività. Vedrete che con il giusto approccio tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro il mese di giugno è stato un po' deludente ma si ripartirà alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Acquario

Attenzione alle tensioni, cari acquario, soprattutto con qualche nato sotto il segno dello scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle non premiano gli azzardi ma aiutano chi ha voglia di impegnarsi di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Pesci

Il mese, cari pesciolini, si conclude con la luna nel segno che porta emozioni a tutti quelli che hanno voglia di innamorarsi. Sul lavoro con queste belle stelle ci sarà un cambio di ruolo o una bella dose di fortuna.