L’oroscopo di oggi 28 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, con la luna nel segno sono favoriti i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisogna ponderare bene su pro e contro prima di portare avanti un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Toro

Cari toro, c'è ancora qualche dubbio per quanto riguarda le relazioni interpersonali ma niente di troppo grave. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene anche se avete una grande voglia di fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Gemelli

Per i gemelli la giornata inizia un po' al rallentatore ma si può recuperare nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti sono dietro l'angolo ed è un bene per voi che non amate fare sempre le stesse cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro oggi l'amore subirà una piccola crisi. Sul lavoro c'è voglia di fare nuovi progetti per il futuro e le novità non mancheranno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Leone

Cari leone, oggi la luna è dalla vostra parte e anche i piccoli problemi potranno essere risolti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa dovete affidarvi a collaboratori che stanno dalla vostra parte, anche perché é come se aveste l'impressione che qualcuno stia remando contro di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Vergine

Per i vergine questa sarà una giornata favorevole per gli incontri, soprattutto per i single del segno. Sul lavoro bene le trattative, quindi, sfruttate al meglio questo momento di fortuna.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, tenete lontano le complicazioni di cuore, soprattutto nelle ore pomeridiane. Bene, invece, sul lavoro con una giornata molto positiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Scorpione

Per gli scorpione arrivano tensioni in amore ma bisogna cercare di risolvere subito i problemi con il partner. Sul lavoro sono favorite le trattative. L'importante è non prendere tutto di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Sagittario

Per i nati sagittario, la giornata di oggi è un po' sottotono nelle prime ore. Sul lavoro, invece, non tiratevi la zappa sui piedi, se una situazione è già di per sé complicata lasciatela stare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021:? Capricorno

I capricorno devono essere meno impulsivi in amore, soprattutto in serata. Dal punto di vista lavorativo sono favoriti tutti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021:? Acquario

L'acquario ha delle belle stelle in amore sia per le coppie stabili sia per i single. Sul lavoro, sono in arrivo i cambiamenti che stavate aspettando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021:? Pesci

Cari pesciolini, ci sono stelle un po' controverse per i sentimenti e avete la sensazione di volere di più dal vostro partner. Dal punto di vista lavorativo, invece, c'è un po' di confusione ma aspettate a fare richieste.