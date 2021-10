L’oroscopo di oggi 28 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni mattina su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché la luna è opposta e potrebbero riaffiorare vecchi dissapori. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Toro

Cari toro, siete un po' distratti ultimamente che la via sentimentale sembra passare in secondo piano rispetto a problemi familiari e lavoro. Sul piano professionale sono giorni di contrasti quindi attenzione a non dire troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbero esserci ostilità ma chi è single potrà fare nuovi incontri. Sul lavoro, bisogna fare delle scelte ma attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore avete come la sensazione che con il partner non stia andando proprio al massimo. Sul lavoro aspettatevi belle notizie soprattutto se è da un po' che avete questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore questa giornata sarà positiva con la luna che torna nel vostro segno e che vi spingerà a dire quello che pensate al partner. Sul lavoro potete fare un passo in avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore c'è un piccolo miglioramento ma fate attenzione a non fare passi falsi. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore con Venere favorevole i single possono avere belle opportunità di incontri. Sul lavoro, dopo due giorni pesanti, è arrivato il momento di riposarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore bisogna fare il punto della situazione e capire come stanno davvero le cose. Sul lavoro, il consiglio è quello di recuperare la serenità e cercare più sicurezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario con luna e Venere favorevoli la passione torna vivida nella vostra coppia. Sul lavoro se avete iniziato una nuova collaborazione potete ottenere belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore è tempo di chiarimenti con il partner e sulla sfera professionale avete belle soddisfazioni anche perché quando fate qualcosa che vi appassiona ci mettete tutto l'impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, attenzione in amore perché la luna è opposta e possono riaffiorare vecchi disappunti. Sul lavoro avete voglia di cambiare tutto ma ci sono ancora dei problemi economici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore le coppie che hanno avuto una piccola crisi di recente, devono mantenere la calma almeno fino al 31 del mese. Sul lavoro sta per arrivare un nuovo progetto importante.