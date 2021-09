L'oroscopo di oggi 28 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è contraria dal pomeriggio, quindi, sfruttate al meglio le prime ore del giorno in amore. Per quanto riguarda il lavoro, a ottobre inizierete a vedere i primi risultati dei vostri sforzi anche se adesso vi sembra che nulla vada a buon fine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Toro

Cari toro, la luna favorisce i sentimenti, soprattutto se siete in una relazione con qualcuno dei pesci o del cancro con cui c'è sempre una bella complicità. Sul lavoro bisogna trovare un equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, non sottovalutate i nuovi incontri e cercate di parlare in modo chiaro con il partner. Sul lavoro, questo è un periodo di opportunità ma meglio stare attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, l'amore è favorito e finalmente potrete fare quei progetti di coppia che avete rimandato finore. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi ma meglio non alimentare troppo le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Leone

Cari leone, il mese di ottobre porta amore ed emozioni nella vostra vita, attenzione solo se vi rapportate con qualcuno dello scorpione o dell'acquario. Per quanto riguarda il lavoro,arrivano le nuove opportunità ma non state a fare paragoni con il passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, la mattinata è un po' sottotono in amore ma si recupera già dal pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone idee ma le cose vanno fatte con calma per farle bene. Non siate precipitosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancini, se siete in una relazione stabile allora si potrano fare progetti importanti e si può perfino parlare di convivenza. Sul lavoro, organizzate qualcosa di bello con i colleghi ma attenzione a qualcuno nato sotto il segno dell'ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, bisogna fare scelte importanti per il futuro senza tralasciare i sentimenti. Sul lavoro è giunta l'ora di farsi valere quindi avanti tutta con le nuove proposte.