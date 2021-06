L'oroscopo di oggi 29 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Ariete

Bella questa giornata di martedì per i nati sotto il segno dell'ariete. E' tanta la vitalità che sarà protagonista anche delle prossime settimane. Bisognerebbe sfruttare questo momento per lavorare a qualche nuovo progetto in vista dell'arrivo del prossimo autunno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Toro

Va tutto un po' a rilento nella vita dei nati sotto il segno del toro ma potrebbe anche darsi che voi stessi stiate frenando la vostra avanzata. Potrebbe dipendere dal fatto che negli ultimi giorni non vi siete sentiti proprio al top della forma. Ad ogni modo, prudenza in amore, soprattutto nei primi giorni di luglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi potreste sentirvi un po' sotto pressione, potrebbe esserci anche un calo fisico e qualche dubbio a livello psicologico. Niente paura, però, perché le decisioni importanti andranno prese a luglio. In amore rimandate le discussioni, soprattutto se ci sono stati problemi nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Cancro

Oggi, cari cancretti, potrete contare su una bellissima luna che regala emozioni. Avete iniziato a recuperare anche se il prossimo anno sarà la vostra vera rivincita. Per ora, però, inizia a muoversi qualcosa. In amore abbattete i muri e lasciatevi andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Leone

Oggi, cari leone, dovreste puntare tutto sull'amore. Il prossimo mese, infatti, sarà particolarmente intrigante per i sentimenti. Favoriti gli incontri a luglio per i single ma anche i progetti a lungo termine per le coppie di lunga data. Attenzione solo al lavoro dove dovrete affrontare qualche problema burocratico ed economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Vergine

Quella di oggi è una giornata abbastanza nervosa per i vergine. C'è qualcosa che non va e qualche ritardo lavorativo. Meglio però, non fissarsi troppo sulle cose negative. Quest'anno, dopotutto, è molto importante. Cercate di scrollarvi di dosso le ansie. Per quanto riguarda l'amore, possibili discussioni nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia, oggi e domani sono due giornate interessanti sia per quanto riguarda l'amore che il lavoro. State ritrovando la motivazione e anche la voglia di tornare sul campo. Preparatevi a nuovi stimoli lavorativi e anche alla voglia di fare cose nuove. Per quanto riguarda l'amore, le coppie in crisi potranno recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, oggi e domani potreste avere un piccolo successo a livello personale ma tenetevi pronti perché arriveranno nuove sfide sul lavoro. Difendete le vostre posizioni con capi e colleghi e vedrete che tutto andrà per il meglio. Le stelle favoriscono l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario, sia oggi che domani dovreste evitare di strafare. Queste 48 ore sono abbastanza nervose e confuse quindi meglio fare solo lo stretto necessario. Non scoraggiatevi, mi raccomando, e attenzione ai rapporti con Acquario, Scorpione e Toro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Capricorno

Per i capricorno arriva finalmente un bel recupero mentre giovedì e venerdì potrebbero affiorare attimi di tensione. In amore, chi ha vissuto problemi relazionali dovrà ricucire uno strappo ma le stelle daranno una mano, soprattutto a luglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Acquario

Cari acquario, da oggi non si potrà tornare più indietro. Le stelle parlano di un grande cambiamento che coinvolgerà il lavoro ma anche la vita privata. Riceverete una bella offerta lavorativa da prendere in considerazione. E se in amore qualcosa non va, sarete i primi a tagliare i ponti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Pesci

Romanticismo nell'aria per i nati sotto il segno dei pesci. Vittorie in arrivo ma anche momenti pieni di emozioni da vivere con il partner. Qualche incertezza e un po' di confusione resteranno, ma queste cose fanno parte di voi, però da luglio grande miglioramento, soprattutto sul lavoro. Novità in arrivo.