L’oroscopo di oggi 29 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influenzeranno la loro giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: Siate cauti in amore e pensate bene prima di parlare. Sul lavoro vi sentite nervosi, sarà colpa del periodo controverso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: E’ il momento di fare delle scelte. Saranno 48 ore interessanti in amore. Sul lavoro è un periodo stimolante, cercate di sistemare i conti in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore avrete una giornata all’insegna della tranquillità, specie nella seconda parte. Anche sul lavoro buone notizie: se ci sono stati problemi lo scorso anno ora potete recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Attenzione in amore: Luna e Venere contrari vi fanno sentire dubbiosi. Non rinvangate tensioni del passato. Sul lavoro avete tanto da fare ma nessuna risposta al momento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna torna favorevole e un’amicizia diventa qualcosa di più. Sul lavoro cercate di essere più miti con le pretese e non entrate in competizione con tutti, anche se nessuno può fermarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore Venere è favorevole anche a dicembre, ciò vi permette di riallacciare i rapporti di un certo peso. Sul lavoro avete tanto da fare, ma la soluzione è nelle vostre mani.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore avete la Luna nel vostro segno. E’ facile trovare un compromesso anche se ci sono state problematiche in più attorno al giorno 9. Novembre è stato un mese impegnativo più sul lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Attenzione alle prossime ore, sono interessanti per le relazioni sociali. Sul lavoro dovete fare una scelta, ultimamente c’è stato un po’ di caos, ma non sarà difficile trovare la strada giusta e seguirla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore la Luna non sarà più contraria dopo mezzogiorno. Sul lavoro potreste valutare dei cambiamenti: un trasferimento o un cambio di mansione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Nel pomeriggio un po’ di fiacca, ma la mattinata sarà interessante. Attenti sul lavoro: potrebbero nascere nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna torna favorevole nel pomeriggio, attenzione ai contrasti con genitori o parenti. Appare necessario affrontare l’argomento soldi. Sul lavoro siate cauti e non mettetevi in gioco troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Mantenete la calma, al mattino avrete qualche difficoltà in amore, ma nel pomeriggio la situazione migliora. Tenete sotto controllo l’ansia sul lavoro, specie se dovete risolvere un problema.