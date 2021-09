L'oroscopo di oggi 29 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox ,che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore dovreste cercare di risolvere subito i problemi e non innervosirvi troppo anche perché Marte in opposizione non aiuta. Sul lavoro, non è un periodo semplice ma con pazienza tutto si sistemerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Toro

Cari toro, Venere è opposta quindi attenzione a non fare qualche passo falso in amore, soprattutto se la vostra relazione è iniziata da poco. Sul lavoro, studiate bene i nuovi progetti, anche in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, meglio tenere sotto controllo le spese, soprattutto se ci sono discussioni in atto con il partner. Sul lavoro tutti quelli che sono nel settore della comunicazione potranno ricevere delle belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è dalla vostra parte insieme a Venere quindi la parola d'ordine è "lasciarsi andare alle emozioni". Sul lavoro non bisogna sottovalutare i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Leone

Cari leoncini attenzione alle incomprensioni nella coppia e non sbraitate con il partner, cercate di restare calmi. Sul lavoro meglio evitare le discussioni e polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Vergine

Bello questo cielo per i sentimenti dei nati sotto il segno della vergine Si possono fare scelte importanti e iniziare storie nuove. Sul lavoro vanno avanti i progetti iniziati nel passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, sole, Mercurio e Marte sono favorevoli e vi portano a sfoggiare una bella intraprendenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro agite adesso anche perché siete pieni di ispirazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna è dalla vostra parte e porta buone influenze d'amore. Sul piano lavorativo tenetevi pronti perché riceverete una bella proposta da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, bello questo fine settimana per i sentimenti con Marte che vi dà una bella spinta a lasciarvi andare alle nuove emozioni. Sul lavoro, però, sembra che nulla vi vada bene. Meglio riposarsi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, attenzione in amore perché la luna è opposta e chiede di fare le cose con calma. Sul lavoro sarebbe meglio tenersi lontano dalle discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Acquario

Cari nati sotto il segno dell'acquario, se c'è stata una crisi d'amore meglio cercare di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, a volte una piccola bugia bianca può aiutare a togliersi dagli impicci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna è dalla vostra parte e porta una bella passione nella vita delle coppie che si vogliono bene. Sul lavoro in arrivo buone intuizioni, sfruttate questo momento propizio.