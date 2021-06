L'oroscopo di oggi 3 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Ariete

Con l'inizio del nuovo mese meglio essere cauti per quanto riguarda i problemi d'amore. Chi è in attesa di una chiamata potrebbe dover aspettare ancora, probabilmente la fine del mese. Attenzione solo ai soldi, cercate di non spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Toro

L'amore, per i toro, non va proprio a gonfie vele e c'è qualche difficoltà nelle relazioni con gli altri, forse perché siete un po' troppo stanchi. Il lavoro procede bene ma non fatevi scoraggiare dai ritardi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Gemelli

I single del segno dovrebbero prepararsi a fare nuovi incontri con Venere che transiterà proprio in gemelli. Le relazioni stabili che sono andate in crisi, giungeranno a una conclusione inevitabile. Sul lavoro è un momento propizio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Cancro

Il segno del cancro vive bene l'amore e in questo mese ci sarà un impostante transito di Venere nel segno. Gli incontri sono favoriti e sul lavoro potreste riscontrare problemi dal punto di vista economico. Attenti alle spese improvvise.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Leone

Per il leone è una giornata impegnativa questa, che metterà alla prova. Siete stanchi e potreste essere delusi da qualcuno che vi sta a cuore ma attenzione. Il lavoro può iniziare a dare spunti per trovare soluzioni e nuovi progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Vergine

Le cose stanno andando meglio in amore, cari Vergine, e dovreste incoraggiarlo un po' di più questo sentimento anche se siete sempre impegnati in altro. Sul lavoro favoriti i contatti e la risoluzione dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Bilancia

Il segno della bilancia è un po' sottotono in amore anche se nel pomeriggio andrà meglio. Evitate litigi o discussioni. Sul lavoro siete stressati ma dalla prossima settimana andrà megliio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021: Scorpione

Oggi l'amore è messo in crisi da qualcosa, un piccolo problema del passato non risolto. La luna nel segno, però, rende le difficoltà più facili da affrontare e sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti. Il consiglio è di non prendere decisioni affrettate ma non escludere neanche nuove strade.