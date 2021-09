L'oroscopo di oggi 3 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia in modo un po' piatto, dopotutto bisogna aspettare che Venere smetti di essere contraria e non manca molto. Per quanto riguarda il lavoro, sta per tornare la serenità anche se oggi ci sarà ancora un po' di confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Toro

Cari toro, dal 10 del mese Venere inizierà la sua opposizione e porterà qualche problema d'amore. Sul piano lavorativo probabilmente si è stati vittima di un voltafaccia di qualcuno e si è dovuto rinunciare a un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli la giornata inizia abbastanza bene, soprattutto per le giovani coppie. Sul lavoro si è nervosi e forse si è messa troppa carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti la luna è nel vostro segno e vi spinge a godere dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro cercate di dare quella svolta necessaria alla vostra vita. Non accontentatevi di ciò che avete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Leone

La luna di di questo weekend è dalla vostra parte cari leoncini. Cogliete l'attimo in amore e sul lavoro fate il punto della situazione perché finora le spese sono state un po' troppe.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Vergine

Per i vergine questa giornata inizia con un transito favorevole di Venere che regala qualche emozione in più. Sul lavoro avanzate richieste, soprattutto se siete alla ricerca di un aumento di stipendio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia se avete qualcuno che vi ha rubato il cuore buttatevi. È il momento giusto per farlo. Sul lavoro sono favoriti quelli che hanno appena iniziato un nuovo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini la mattinata sarà sicuramente migliore del pomeriggio di oggi. Cercate sempre di non tornare al passato ma vivete il presente. Sul lavoro, meglio non stancarvi troppo, soprattutto dal punto di vista mentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è dalla vostra parte quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro è tanta la voglia di rimettersi in gioco ma tenete d'occhio i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Capricorno

Per i capricorno questo non è un momento ideale per l'amore, meglio rimandare tutto al 10 di settembre. Sul lavoro anche c'è insoddisfazione ma bisogna tenere duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Acquario

Con la luna contraria dal pomeriggio questa giornata non sarà l'ideale per i sentimenti quindi attenzione alle parole di troppo in amore. Sul lavoro potrebbero esserci polemiche e anche un po' di confusione. Ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini siete un po' nervosi da qualche giorno a questa parte ma dal 10 del mese tutto sarà più facile da gestire. Sul lavoro valutate bene tutti gli aspetti prima di dare nuove conferme.