L'oroscopo di oggi 30 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, agli inizi del mese c'è stata un po' di agitazione anche se desso finalmente si stanno calmando gli animi e le cose iniziano ad andare meglio. Sul lavoro la situazione è favorevole e stanno per arrivare le risposte che stavate aspettando.

Giornata in cui muoversi con cautela quella di oggi per i nati toro. Marte è dissonante e crea qualche problemino nella vita di coppia, anche per le relazioni più solide. Sul lavoro il consiglio è quello di firmare una nuova proposta solo se siete convinti fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, dovete essere più chiari in amore perché ne risentirà in meglio la vostra relazione. Sul lavoro, fate attenzione perché avete una grande voglia di riscatto quindi spesso non fate valutazioni oggettive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è in ottimo aspetto insieme a Giove e al sole quindi meglio di così non potrebbe andare. Sfruttate questo momento propizio e se c'è qualche patto da siglare allora questo è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Leone

Cari leone, bisogna che facciate tutto con calma oggi, soprattutto in amore e se siete agli inizi della relazione. Sul lavoro, le intuizioni sono buone ma il consiglio è sempre quello di non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Vergine

Cari vergine, oggi meglio stare alla larga dai pensieri e dalle preoccupazioni. Sul lavoro fate molta fatica e ottenete poco, forse è il caso di ricalibrare il tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia, Mercurio oggi è dalla vostra parte e vi porta a fare nuove amicizie e a stringere nuovi rapporti. Se la vostra relazione è in crisi allora cercate di risollevarla. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Scorpione

C'è un transito di Venere non proprio propizio, cari scorpione, e forse qualcuno di voi dovrà riflettere bene sulla propria situazione sentimentale. Sul lavoro state più tranquilli perché anche se concluderete un percorso, ne inizierete uno nuovo.

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario, anche se Venere è favorevole, oggi potreste trovarvi a discutere con qualche ex ma l'importante è restare calmi. Sul lavoro potrebbe esserci un piccolo ritardo ma niente panico.

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2021: Capricorno

I nati capricorno, con Venere non più contraria, sono un po' più accondiscendenti del solito. Sul lavoro chi ha un'attività in proprio che ha risentito della crisi, riceverà una bella notizia.

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2021: Acquario

Le prossime settimane sono da prendere con le pinze, soprattutto nei rapporti. In questi giorni bisogna mantenere una certa cautela anche sul lavoro. Puntate solo sui progetti per cui ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini, se una storia è piena di discussioni allora bisogna trovare una soluzione definitiva. Sul lavoro, chi ha avuto problemi con la propria attività, potrà ripartire da zero con un nuovo e soddisfacente percorso.