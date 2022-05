L'oroscopo della settimana di Paolo Fox (30 maggio - 5 giugno) segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni settimana racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. In amore hai tantissime cose da fare e in questi giorni sei più affascinante del solito. Ma c’è di più: le storie nate per gioco possono diventare importanti, devi solo lasciarti andare perché magari incontrerai la persona giusta, ma in un’altra città. Sul lavoro, cerca di recuperare: le soddisfazioni non mancano, ma devi risolvere alcuni problemi legati al passato.

Oroscopo Toro

Cinque stelle per il Toro. Buone notizie per l’amore perché Mercurio e Venere sono dalla tua parte e devi approfittare di questo momento. Le stelle sono con te, bene la giornata di giovedì perché trionferai: sei molto più fiducioso e disponibile, pronto ad amare. Sul lavoro, la Luna sabato sarà dalla tua parte e potresti innervosirti perché ti senti messo da parte. Non mollare perché tutto migliorerà: il cielo è positivo!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Belle notizie per i sentimenti perché Marte è dalla tua parte e se hai chiuso una brutta storia ora devi cercare di andare avanti. Venere ti supporta, ancora di più dalla fine di giugno e con Saturno favorevole devi solo metterti all’opera per cercare l’amore che fa per te. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme e tutto sta procedendo a gonfie vele. Insomma, meglio di così non si può!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore c’è un po’ di ambiguità, alcuni rapporti non sono chiari e non è facile trovare la serenità. Per te frequentare persone nuove, ambienti che non conosci, è un problema: hai voglia di stare con gli altri, ma non sei del tutto felice e questo è un ostacolo da superare. Sul lavoro, ci sono tanti alti e bassi: occhio alle polemiche, sei un po’ stanco perché ti hanno fatto delle promesse, ma non tutti hanno mantenuto i patti!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. In amore in questo periodo sei molto più affascinante del solito, ma attenzione alle relazioni difficili perché Venere è contraria. A volte sei stanco, nervoso, agitato e devi fermarti un secondo per capire cosa c’è che non va. Sul lavoro, fai bene a portare avanti i tuoi progetti, ma attenzioni ai piccoli problemi da superare! Meglio mettere da parte, almeno una volta, l’orgoglio!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte, quindi in amore devi solo lasciarti andare. Se hai chiuso una relazione hai anche qualcosa possibilità per recuperarla, ma devi essere davvero coraggioso. Occhio ai rapporti e alle polemiche con i nati sotto il segno dei Pesci o dei Gemelli. Sul lavoro, novità in arrivo, ma attenzione alle giornate di lunedì e martedì: meglio usare la cautela!

Oroscopo Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore hai dovuto fare i conti con una crisi e ancora non sei pronto a lasciarti andare. Cerca di non vivere storie ‘inutili’, perché potresti affezionarti e non essere del tutto tranquillo. Sul lavoro, sei intelligente, ma devi anche capire quali sono i tuoi limiti: non puoi essere frettoloso, a volte bisogna anche scendere a compromessi!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Venere è in opposizione, quindi ora in amore potresti mettere tutto in discussioni. Forse vuoi stare da solo, non hai voglia di litigare: bene le avventure, i rapporti occasionali, ma ora non hai voglia di stare insieme a qualcuno. Occhio allo stress! Sul lavoro, cerca di gestire le polemiche con calma. Sabato la giornata non sarà delle migliori, mi raccomando al denaro (e a come lo usi)!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Bene l’amore, se è nata una storia ora procede tutto a gonfie vele. Cerca di non pensare a quanto durerà, devi vivere tutto con calma e serenità lasciandoti andare alla passione. Sul lavoro, la situazione sta migliorando e questa, soprattutto per chi ha attività legate alle trattative, sarà una settimana molto interessante e positiva!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore non sopporti le persone che cambiano sempre idea, ma ora non puoi essere polemico. Il cielo promette grandi cose, ma tu devi fare chiarezza nel tuo cuore, parlare col partner e capire cosa c’è che non va, soprattutto nella giornata di sabato. Sul lavoro, c’è chi sta studiando nuove strategie e alleanze per portare avanti dei progetti, molto importanti per il futuro!

Oroscopo Acquario

Tre stelle per l’Acquario. In amore stanno arrivando belle emozioni, molte importanti, ma devi cercare di vivere alla giornata. Tu non sopporti la gelosia, l’ossessione, occhio alle discussioni nella giornata di sabato. Sul lavoro, meglio mantenere la calma: potresti arrivare a un compromesso, ma sempre con cautela. Cambiamenti in arrivo!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore se c’è qualcuno che ti piace devi agire (e farlo anche subito). Occhio, però, alle giornate di martedì e mercoledì, poi la settimana sarà interessante perché sei molto più sereno. Litigi con i Gemelli, passione con i nati sotto il segno del Cancro. Sul lavoro, buone notizie in arrivo, presto arriveranno delle soddisfazioni. Stai portando avanti bei progetti, quindi questo è il tuo momento: basta con le paure e le incertezze!