L'oroscopo di oggi 30 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Ariete

Per gli ariete la giornata di oggi è un po' strana dal punto di vista sentimentale. Niente di troppo grave ma solo qualche incomprensione da chiarire. Sul lavoro procedete come state facendo e presto le soddisfazioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Toro

Cari toro, in questo periodo dovete stare molto attenti sia ai soldi che alle questioni d'amore. Massima precauzione da questi due punti di vista perché inizia a farsi sentire un periodo di crisi. Niente paura, però, con il giusto equilibrio se ne può venire fuori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in questo momento la situazione sentimentale è molto bella con un cielo che regala emozioni e che aiuta anche dal punto di vista lavorativo a ripartire alla grande da ottobre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, imparate a risolverle sibuto le incomprensioni d'amore, anche perché questo è l'unico modo per risolvere subito i litigi. È fondalmentale essere onesti sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, dopo un mese abbastanza complicato per i sentimenti, dalla seconda settimana di ottobre l'amore inizia ad andare meglio. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, oggi la luna è dissonante e potrebbero esserci incomprensioni nella coppia. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, vi sentite molto fiduciosi, quindi, continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, è da diverso tempo che state vivendo in solitudine ma bisogna avere un po' di fiducia in più nel prossimo. Tutti i blocchi sentimentali vanno rimossi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, oggi sarete in grado di esprimere tutto quello che pensate senza la paura del giudizio altrui. Sul lavoro sono tante le novità in arrivo, coglietele al volo con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, alcuni progetti amorosi ma anche lavorativi potrebbero risentire di qualche piccolo ritardo. Non fatevi abbattere, con un po' di pazienza si fa tutto e anche nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, oggi è giornata di incomprensioni d'amore e di lavoro. Con coraggio si potrà risolvere tutto ma meglio non strafare, soprattutto a lavoro. Concedetevi un attimo di tregua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, attenzione a qualche conflitto d'amore che potrebbe aver "raffreddato" la vostra relazione. Sul lavoro, invece, meglio superare gli ostacoli senza troppe paure.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna e Venre sono favorevoli e vi aiutano a dimenticare le difficoltà dell'ultimo periodo vissute sul lavoro e in amore.