L'oroscopo di oggi 5 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Ariete

Questa giornata inizia bene con la luna nel segno e una grande voglia di condivisione con gli altri. Gli incontri sono favoriti e sul lavoro potrebbero esserci dei problemi ma non faticherete a trovare le soluzioni. Il consiglio è quello di parlare con i propri colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Toro

Molto bella questa giornata per le coppie che possono pensare all'estate e iniziare a fare programmi. I single del segno sono troppo riflessivi ma dovrebbero disancorarsi dal passato. Il lavoro procede bene anche se si è un po' stanchi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, dovete vivere nel presente e non nel passato. C'è qualche difficoltà nelle amicizie ma probabilmente è anche colpa vostra perché non ascoltate abbastanza. Sul lavoro è un periodo di stallo ma bisogna rimboccarsi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Cancro

Non va benissimo l'amore, cari cancretti, forse siete troppo confusi tra ciò che vorreste e ciò che avete. C'è bisogno di fermarsi e riflettere e sul lavoro potrebbe emergere un po' di tensione ma, per fortuna, avete organizzato bene le cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Leone

Cari leoncini, questo sabato regalerà bei momenti alle coppie giovani. Venere è nel segno e porta emozioni. Sul lavoro la mattinata non parte proprio al top ma nel pomeriggio si può recuperare senza problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Vergine

La luna, Giove e Venere sono in transito nel segno della Vergine e questo vuol dire vivere un weekend pieno di emozioni. Questo è un periodo di preoccupazione per il lavoro perché si sente il desiderio di cambiare vita. Godetevi, però, almeno l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Bilancia

La luna è favorevole e invita a impegnarsi di più in amore. Il weekend è fortunato grazie alla luna e se qualcosa non va a lavoro meglio non buttarsi giù. Aggrappatevi alle sensazioni positive perché le cose miglioreranno a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Scorpione

La luna e Venere danno una bella spinta ai nuovi amori. Non fatevi ostacolare dai ricordi del passato, imparate a vivere il presente. Sul lavoro inizia un periodo di recupero ma dovrete impegnarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Sagittario

La luna è nel segno del sagittario e crea qualche piccolo problema. Tenete duro perché Venere è ancora nel segno e lo sarà fino a fine settimana. Sul lavoro serve più attenzione e non dimenticatevi di quello che siete in grado di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Capricorno

L'amore è un po' sottotono. Siete agitati e potrebbero emergere malintesi con qualcuno del segno della bilancia. In famiglia potrebbe esserci bisogno del vostro aiuto. Impegnatevi di più sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Acquario

Cari acquario le stesse sono un po' divise per quanto riguarda l'amore. Se avete una relazione stabile non mettetela in crisi per cosa futili. Sul lavoro c'è aria di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini, oggi, il consiglio è quello di evitare le discussioni. In amore non è il giorno ideale per parlare e sul lavoro tutto bene. Potreste avere una proposta lavorativa da qualche amico che si rivelerà molto interessante per il vostro futuro.