L’oroscopo di oggi 5 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influenzeranno la loro giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere inizia un transito particolare, non essere polemico. Sul lavoro, vai avanti con i tuoi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Domenica sarà una bella giornata per i sentimenti. Sul lavoro, cerca di mantenere sotto controllo i progetti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore hai voglia di fare, non ti perdi d’animo. Sul lavoro, molto dipende da quello che fai, ma il periodo creativo è dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è in opposizione e forse stai desiderando una persona impossibile. Sul lavoro, hai perso tempo con questioni formali, occhio alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di fare tutto con calma, evita le polemiche. Sul lavoro, sei stanco, domani le stelle però saranno migliori e il weekend ti aiuterà!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buona giornata per i sentimenti, non rimandare a domani cose che puoi fare oggi. Sul lavoro, il cielo è promettente e i buoni propositi non mancano!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore basta perdere tempo: Venere da oggi inizia un transito polemico. Sul lavoro, occhio a non far diventare il lavoro una tua ossessione!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore hai bisogno di chiarezza, hai voglia di lasciarti andare. Sul lavoro, buone influenze planetare: hai tempo e creatività per nuovi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna domenica sarà dalla tua parte e se vuoi fare un incontro aspetta, rimanda tutto al 7. Sul lavoro, vorresti qualche certezza in più, non sei pienamente soddisfatto!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno:Venere sta per iniziare un transito importante e la giornata in amore promette bene. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è in opposizione e potrebbero esserci dei problemi in amore, soprattutto in quelle coppie in crisi. Sul lavoro, progetti importanti in arrivo, ma Saturno è in opposizione: mantieni la calma!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore bisogna parlare oggi di cose importanti, forza. Sul lavoro, giornata buona, i contatti sono favoriti.