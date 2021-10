L'oroscopo di oggi 5 ottobre di Palo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la giornata inizia bene per l'amore anche se, nel pomeriggio, qualcuno potrebbe crearvi dei problemini. Sul lavoro attenzione alla competizione con gli altri anche se nelle sdife voi date sempre il meglio di voi, quindi, niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Toro

Cari toro, la giornata di oggi va sfruttata, soprattutto nelle prime ore, per parlare con il partner. Dal pomeriggio, poi, si diventerà più polemici. Sul lavoro, attenzione ai nuovi progetti che si rivelano importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore torna la fase di stabilità quindi via libera ai sentimenti, soprattutto se sentite di avere affianco la persona giusta. Sul lavoro, risolvete le controversie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore nel pomeriggio ci sarà un piccolo stop da affrontare a causa di attriti con il partner. Attenzione anche alle spese di troppo perché Mercurio contrario non aiuta. Bisogna fare più economia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore la giornata è importante soprattutto se ci sono stati problemi con il partner. Sul lavoro è meglio non strafare, dedicatevi piuttosto a recuperare le energie. Sta per arrivare un nuovo cambio di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore la mattinata è delle migliori e andrebbe sfruttata al massimo anche perché nel pomeriggio potreste avere problemi con qualcuno dei Gemelli o del Sagittario. Sul lavoro si pensa a nuovi progetti per il prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, la luna entra nel vostro segno nel pomeriggio e se siete ancora single è giunto il momento di farvi avanti. Sul lavoro bisogna fare scelte importanti e portare avanti solo i progetti a cui tenete davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore la luna è bella fino a sabato e questo favorisce gli incontri e le emozioni. Sul lavoro potrebbero chiamarti per un lavoro part-time anche se forse vorreste di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore c'è un po' di stress quindi meglio evitare le discussioni. Sul lavoro il periodo è creativo, quindi, iniziate a fare nuovi progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno questa giornata inizia bene per l'amore e nel pomeriggio porta un po' di discussioni. Sul lavoro avete maggiori responsabilità quindi è giunto il momento di tirare fuori il vostro coraggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, questo cielo favorisce i nuovi incontri quindi, fatevi trovare pronti. Sul lavoro, anche se ci sono stati un po' di problemi, si potrà finalmente superare un ostacolo importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, quella di oggi è una giornata un po' altalenante in amore. Attenzione. Sul lavoro andranno fatte scelte importanti ma meglio prendere del tempo per riflettere e non prendere decisioni azzardate.