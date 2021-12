L’oroscopo di oggi 6 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutti i giorni racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, bisogna fare più attenzione in amore, soprattutto nelle relazioni nate da poco. Per quanto riguarda il lavoro quella di oggi non è proprio la giornata ideale per prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la giornata di oggi inizia bene con la luna nel segno che amplifica le emozioni. Sul lavoro si attendono conferme che non mancheranno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di tensione nell'aria che non aiuta le relazioni già in crisi. Sul lavoro, invece, c'è bisogno di un maggione impegno, vi sentite un po' spenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, siete sempre attratti dalle sfide d'amore anche se sarebbe meglio non esagerare con il rischio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, le tensioni sono diverse e legate soprattutto all'aspetto economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini, ultimamente avete un po' abbandonato l'amore per dare più importanza al lavoro che sta brillando sempre più. Finalmente la vostra vita professionale sta prendendo la piega che voelvate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, la giornata di oggi è ideale per vivere al massimo i propri sentimenti grazie a una bella luna. Per quanto riguarda il lavoro si hanno idee chiare e anche qualche bella novità in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, attenzione in amore perché c'è un po' di tensione nell'aria, soprattutto se siete in coppia da diverso tempo. Sul lavoro non bisogna accentuare le polemiche. Ponderate bene le vostre prossime mosse lavorative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, state vivente un periodo molto interessante per l'amore e fareste bene a godervelo fino in fondo. Sul lavoro non affrettate le cose perché con il tempo avrete tutte le vostre soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore c'è un po' di agitazione ma se avete basi forti non c'è nulla di cui preoccuparsi. Per quanto riguarda il lavoro arrivano belle riconferme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, luna e Venere sono nel vostro segno quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro ci saranno cambiamenti e arriverà il vostro momento per brillare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Acquario

Per gli acquario la giornata di oggi parla d'amore grazie alla luna nel segno. Sul lavoro arrivano buoni risultati entro la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna è favorevole quindi arrivano soluzioni d'amore dove prima c'erano problemi. Per quanto riguarda il lavoro nuovi progetti in vista quindi tenetevi pronti.