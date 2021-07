L'oroscopo di oggi 6 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata Venere e Marte sono in ottimo aspetto insieme alla luna quindi sfruttate questa congiunzione astrale per godere dei vostri sentimenti. Se siete alle prese con un esame, allora non temete perché tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Toro

Cari toro non scoraggiatevi se notate delle tensioni in amore e avete dei problemi sul lavoro. Nel corso del mese tutto si sistemerà per il meglio, basta solo avere un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, questo è uno di quei periodi in cui riuscite a fare colpo su tutti con il vostro charme. Sul lavoro meglio valutare bene tutte le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata positiva per l'amore ma anche sul lavoro sta andando tutto per il verso giusto. Se ci sono state situazioni difficili nell'ultimo periodo, ora riuscirete a fare piazza pulita di tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, oggi siete in netto recupero rispetto al passato. Le cose stanno iniziando a tornare al loro posto e vedrete che anche a lavoro andrà decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Vergine

I nati sotto il segno della vergine hanno la luna che li spinge a guardarsi dentro. Ascoltate i vostri desideri più profondi e sul lavoro fate le vostre richieste, anche perché potrebbero essere ascoltate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, se avete messo fine a una storia, è giunta l'ora di andare avanti. Sul lavoro tenetevi pronti per fare nuove scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, è arrivato il momento di fare la scelta giusta sia sul lavoro che in amore. Cercate di essere lucidi e non fatevi prendere dal panico. Giornata da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Sagittario

Inati sagittario hanno Venere e Marte a favore e tutto andrà per il meglio, anche se ci sono state delle discussioni in amore. Belle le soddisfazioni professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Capricorno

Per i nati capricorno questo è un momento importante per fare scelte per il futuro sia amoroso che lavorativo. Sfruttate i buoni influssi di questo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Acquario

Cari acquario, oggi, sembra che sia tornata un po' di stabilità nella coppia dopo giornate piuttosto pesanti. Sul lavoro siete confusi per qualche imprevisto ma niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Pesci

Cari pesciolini, potrebbero esserci discussioni con la vostra metà ma nulla di troppo grave, quindi, non dategli peso. Sul lavoro sfruttate questo bel transito di Giove diventando più attivi.