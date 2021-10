L'oroscopo di oggi 6 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la luna è opposta e questo vi deve spingere a essere molto attenti in amore, soprattutto a quello che direte. Sul lavoro aspettatevi chiamate per progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore la giornata va affrontata con una bella dose di positività. Se avete qualcosa da dire al partner fatelo domani e sul lavoro il periodo è ottimane per cambiare le carte in tavola e dare una svolta alla propria vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, chi ha affrontato un periodo di crisi in amore adesso può recuperare. Sul lavoro attenzione a qualche ostacolo. Volete sempre fare tutto voi, anche il lavoro degli altri ma la stanchezza inizia a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, belle queste emozioni che state vivendo in amore ma attenzione al partner perché potrebbe emergere un disguido oggi. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a essere tenaci e non arrendetevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021: Leone