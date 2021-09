L'oroscopo di oggi 6 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, se le cose in amore non stanno andando come vorreste non temete perché Venere sarà ancora più favorevole dalla seconda parte del mese. Sul lavoro, dopo due anni difficili, si inizia a recuperare. È il momento di fare richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021:? Toro

Cari toro, se c'è stato qualche problema d'amore negli ultimi giorni ora si può recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, siete stressati ma cercate di non farvi sopraffare dagli eventi. Dedicate il weekend al relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se dovete dire qualcosa al partner aspettate perché oggi rischiate di fare danno. Sul lavoro siete indecisi, soprattutto se avete di fronte una nuova proposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Cancro

Per i cancretti questa è una giornata che farà scoprire un bellissimo feeling con i nati sotto il segno della Vergine e dei Pesci. Oggi vi sentite intraprendenti e sul lavoro non avrete paura di affrontare le difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Leone

Cari leone, è il momento di fare scelte per il futuro sia in amore che sul lavoro. C'è ancora qualche difficoltà sul piano professionale ma non fatevi abbattere da chi vi rema contro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, in questa giornata potrete risolvere tutti i problemi d'amore che vi hanno afflitto nell'ultimo periodo. È un buon momento per le emozioni e sul piano lavorativo potete mettere a punto un piano per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, con Venere nel segno via libera alle emozioni ma attenti a non dare modo alle discussioni di prendere il sopravvento. Sul lavoro, mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpione, Venere entra nel segno nella seconda metà del mese e porterà una ventata di emozioni. Sul lavoro arrivano novità entro fine anno, soprattutto per chi attende risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Sagittario

Attenzione, cari sgittario, perché la luna vi fa qualche dispetto oggi, soprattutto in amore. Per quanto rigurarda il lavoro, invece, cercate di valutare bene cosa volete fare e quale strada volete prendere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Capricorno

Bella questa luna per i nati capricorno che finalmente possono iniziare a vivere un momento più sereno in amore. Per quanto riguarda il lavoro, aspetttevi solo belle notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Acquario

Gli acquario che sono con il piede in due storie d'amore (una ufficiale e una ufficiosa) potrebbero arrivare a prendere una decisione definitiva. Sul lavoro impegnatevi e datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2021: Pesci

È contraria la luna nel cielo dei pesciolini che potrebbero vivere tensioni d'amore. Sul lavoro bisogna aspettare la fine dell'autunno quando Giove tornerà dalla vostra parte. E, ultima cosa, preparatevi perché il 2022 sarà un anno stupendo!