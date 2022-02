L’oroscopo di oggi 7 febbraio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenzione in amore: venere resta in conflitto fino ai primi di marzo. Il periodo, però, è di recupero e si può vincere qualche polemica. Sul lavoro la situazione va migliorando, specie nei progetti a lungo termine. In arrivo novità e soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buono l’amore: la Luna è con voi e potrebbero esserci emozioni e incontri piacevoli. Sul lavoro qualche discussione in arrivo, ma basta parlare chiaro e restare fermi sulle proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore migliorerà a metà settimana, con l’entrata della Luna nel vostro segno: in arrivo nuova energia. Attenzione sul lavoro, è bene risolvere le trattative aperte e i contenziosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Finalmente torna la tranquillità in amore, però dovete capire cosa è successo nel weekend: la situazione è stata pesante. Fate attenzione sul lato lavorativo: si prevede una situazione stancante e polemica. Siete proprio a corto di energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione in amore: il lunedì nasce con la Luna storta, evitate gli scontri. Buono il lavoro: tutto ciò che avete fatto darà i suoi frutti nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buono l’amore ma non abbassate la guardia. Evitate le discussioni, la Luna è favorevole mentre Marte protegge il segno e aumenta il desiderio. Sul lavoro il cambiamento appare possibile, ma attenti a non dire nulla di sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: L’amore è un po’ così così: questa è un’altra giornata in cui qualcosa non quadra, ma non è colpa vostra. Attenzione anche sul versante lavoro, specie se siete in proprio: non fate scelte sbagliate. Buone intuizioni alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Siete cauti a causa della Luna opposta e prendete tutto con le pinze. Sul lavoro sono in arrivo buone idee, ma è importante scegliere il momento giusto per esporla (giornate migliori: l’11 e il 17).

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Mese interessante per l’amore: ideale per parlare di cose scottanti. Stessa cosa anche a marzo. Sul lavoro per molti sono in arrivo delle scelte. Occhio a Giove: nella sua nuova posizione chiede attenzione per le questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buono l’amore: c’è la protezione di Venere e oggi avete anche la Luna dalla vostra. Discreta anche la situazione al lavoro, non agitate troppo le acque.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Luna dissonate, giornata in calo in amore. Cautela anche sul lavoro: se dovete fare discorsi aspettate il 10.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Buono l’amore: Luna nel vostro segno, favorite le storie nuove. Il lavoro è interessante, sono in arrivo buone proposte, ma attenzione alla concorrenza.