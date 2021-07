L'oroscopo di oggi 7 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, in questo momento potreste essere attratti da qualcuno che non è il vostro partner, quindi massima attenzione. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma adesso l'ideale sarebbe ridimensionare tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Toro

Per il segno del toro questa è una giornata complessa per i sentimento perché tutto potrebbe trasformarsi all'improvviso. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di una risposta che non tarderà ad arrivare e a stupirvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna regala energia, soprattutto in amore quindi non dimenticatevi di sfruttarla. Sul lavoro bisogna prendere l'iniziativa per andare avanti nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, oggi avete una grande voglia di prendere decisioni per il vostro futuro e quello della coppia. Sul lavoro, invece, sarebbe meglio cercare di adattarvi e non essere troppo polemici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Leone

Questi ultimi giorni, cari leone, sono stati complicati ma oggi potete recuperare in quanto a emozioni. Il lavoro sta andando meglio ed era ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, avete qualche piccolo dubbio d'amore ma non preoccupatevi perché nel corso della giornata si risolverà tutto. Per quanto riguarda il lavoro, dovete chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, questo è un buon periodo per i sentimenti ma bisogna essere chiari con il proprio partner. Sul lavoro tutti i problemi finanziari del passato potrebbero risolversi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, se avete già una relazione importante allora nessun problema nel mese di luglio, farenno solo un po' più di fatica i single del segno. Sul lavoro preparatevi a ricevere una bella conferma che stavate aspettando da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è opposta e in amore potrebbero emergere discussioni. Anche il lavoro potrebbe risentire di qualche cambio d'umore quindi meglio tenere un profilo basso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno non fate il solito errore di tentare in tutti i modi di piacere a qualcuno. Siate fieri di quello che siete e siate più autentici con gli altri. Sul lavoro manca un po' di energia ma serve solo un piccolo sforzo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Acquario

Per gli acquario questa è una giornata interessante, soprattutto per i rapporti. Sfruttate il buon influsso delle stelle e sul lavoro tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare belle proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021: Pesci

Luna opposta per i pesci oggi che potrebbe causare qualche piccolo malcontento. Sul lavoro iniziate a valutare bene qualche nuova collaborazione.