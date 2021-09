L'oroscopo di oggi 7 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, oggi purtroppo è un di quelle giornate in cui non potrete dire tutto quello che pensate. Mantenete la camla sia a casa che sul lavoro dove vi sembra di non ottenere risultati ormai da un po'. Ma bisogna avere ancora un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Toro

Per i toro questa è una giornata con la luna che dà una mano ai sentimenti e porta belle notizie in amore. Sul lavoro, attenzione al denaro e anche a chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi è un giorno particolare per i sentimenti a causa di una luna dissonante. Le dicsussioni con il partner andrebbero evitate, o perlomeno, rimandate a domani. Il lavoro promette bene e avrete modo di incontrare qualcuno in grado di aiutarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Cancro

Per i cancretti inizia una giornata bella per l'amore e i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro c'è un piccolo calo ma niente di troppo grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Leone

Cari leoncini oggi sarete costretti a riflettere in amore su ciò che desiderate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, dovete trovare una mediazione per risolvere alcune questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Vergine

Per i vergine questa giornata sarà all'insegna delle emozioni con Sole e Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro aspettatevi nuove mansioni. Le stelle sono tutte dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Bilancia

Per i nati sotto il segno della bilancia questa è una giornata in cui si avrà una grande voglia di rimettersi in gioco in amore. Sul lavoro bisogna mantenere la calma e tenere a bada la propria voglia di ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Scorpione

Per gli scorpione questa è una giornata piena di energia da riversare nella propria relazione. E anche i single potranno essere più fiduciosi nei confronti dell'amore. Sul lavoro sono in arrivo nuove occasioni da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è dissonante ma questo non vuole dire che dovete passare questa giornata a rimuginare sul passato. Il lavoro porta nuove responsabilità ma meglio mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Capricorno

I nati sotto il segno del capricorno devono usare questa giornata per affrontare un discorso d'amore. Sul lavoro è un periodo un po' piatto, soprattutto per i giovani che saranno costretti ad accontentarsi con quello che c'è.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Acquario

Per gli acquario questo martedì sarà un po' agitato in amore. Mantenete la calma sia nella vita privata che in quella lavorativa dove non tutti i colleghi sono sulla vostra lunghezza d'onda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Pesci

Per i pesci c'è qualche dubbio d'amore e anche nel settore delle amicizie. Sul lavoro è un momento di riflessione e la luna opposta non aiuta anzi fa venire qualche dubbio sulle scelte da compiere nel futuro. Ma niente paura, voi sapete sempre qual è la strada giusta per voi.