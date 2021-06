L'oroscopo di oggi 8 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Ariete

Cari ariete iniziate a sentire un po' di stanchezza che è anche motivo di distanza in amore. Sul lavoro stanno per arrivare giornate favorevoli in cui potrete superare anche diverse questioni legali che vi perseguitano da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro vivranno una giornata all'insegna della positività. La luna è nel segno e aiuta ad affrontare anche i problei di coppia. Sul lavoro siete un po' fiacchi ma a breve andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Gemelli

Per il segno dei gemelli questa è una giornata che invita a puntare tutto sull'amore. Per quanto rigurda il lavoro anche i part-time andrebbero considerati e non sottovalutati perché sono comunque un'esperienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Cancro

In questo periodo, cari cancretti, l'amore è finalmente più facile da gestire. Sul lavoro le collaborazioni portano bene e anche se non guadagnerete di più, otterrete ad ogni modo soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Leone

Il segno del leone potrà chiarire qualsiasi dubbio d'amore emerso di recente. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo ma forse è perché state facendo un po' troppe cose tutte insieme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Vergine

In questa giornata i nati sotto il segno della vergine dovrebbero organizzare qualcosa di diverso in amore. Venere aiuta a far battere di nuovo il cuore e lo farà ancora di più dalla seconda metà di luglio. Sul lavoro preparatevi perché sta per arrivare una risposta che aspettavate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia preparatevi perché entro mercoledì ci saranni dei chiarimenti in amore. Attenzione agli amore clandestini con Venere dissonante che non aiuta molto in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpione oggi iniziate questa giornata un po' sottotono ma dal pomeriggio si recupera. Sul lavoro bisogna adattarsi anche perché questo è un periodo un po' particolare ma siate certi che andrà meglio.

