L'oroscopo di oggi 8 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizierà in modo molto interessante da tutti i punti di vista, sia quello amoroso che quello lavorativo. Sul lavoro sono tante le novità, quindi, apritevi al nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Toro

Per i toro questo giovedì risulta un po' difficoltoso a causa di contrattempi sia sul lavoro che in amore. L'importante è non perdere la pazienza e la costanza, elementi fondamentali per il raggiungimenti degli obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli questo è un periodo decisivo per l'amore anche se dovrete ricordarvi che le cose dipendono sempre da voi, in amore quanto sul lavoro. Il futuro dipende dalle vostre scelte di questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, i progetti su cui state lavorando ora sono un po' bloccati. Nonostante questo, dovete ricordarvi che nel pomeriggio la luna entra nel segno e porta a un nuovo decollo sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, oggi per voi sarà una bellissima giornata. In amore tutto va alla grande e potrete sfruttare questa giornata per rimediare a quei piccoli contrattempi emersi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, cercate di recuperare un po' di serenità in questa giornata, soprattutto in amore. Anche il lavoro, però, porta dubbi ma fatevi trovare pronti per affrontarli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore se ci sono stati problemi, dovete parlarne con il partner. Evitare le discussioni non è mai la scelta giusta e comunicare deve essere sempre la scelta da fare. Usate la stessa logica sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, oggi siete più disponibili del solito nei confronti del partner. Meglio così perché potrete risolvere vecchi dissapori. Sul laboro c'è ancora qualche difficoltà ma nulla di troppo grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Sagittario

Isagittario con Giove e Venere favorevoli possono andare avanti nel raggiungimento dei loro obiettivi senza più paura. Andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Capricorno

Questa giornata è migliore rispetto a ieri e si potrà avere un bel dialogo con il proprio partner. C'è più serenità nella coppia e sul lavoro siate innovativi e non fatevi abbattere dagli accadimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Acquario

Cari acquario, per quanto riguarda l'amore, sembra andare meglio. Fate attenzione solo nel pomeriggio dove vi conviene mantenere la calma e soprattutto un profilo basso. Non è la giornata per rischiare e commettere errori di distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021: Pesci

Cari pesciolini, la mattinata è un po' fiacca per l'amore anche se dal pomeriggio si recupera. Non fatevi scoraggiare dagli eventi esterni ma lottate con forza sia in amore che sul lavoro anche perché adesso è fondamentale farsi vedere attivi.