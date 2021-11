L’oroscopo dell’8 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni giorno su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sull'andamento della giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: Luna e Venere sono contrario, occhio in amore alle parole che usi. Sul lavoro, non ci sono tante occasioni che promettono bene!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole, buone notizie per l’amore. Sul lavoro, periodo migliore rispetto al passato, ma i risultati non arriveranno ora!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna non è in opposizione, lasciati andare all’amore anche perché dal 10 sarà nel tuo segno. Sul lavoro, cerca di fare il punto della situazione: arriveranno delle polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna e Venere sono in opposizione, in amore oggi meglio avere calma e pazienza. Sul lavoro, cerca di evitare i conflitti, non stai avendo successo come forse speravi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata che promette bene in amore, ma cerca di parlare entro il 10. Sul lavoro, novità in arrivo: mantieni la calma e la concentrazione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la giornata sarà di recupero. Sul lavoro, meglio evitare i conflitti: potresti essere circondato da persone invidiose, occhio!

oscopo Paolo Fox Bilancia: In amore oggi qualcosa non va e un problema in famiglia potrebbe cambiare gli equilibri nel corso della giornata. Sul lavoro, se devi iniziare qualcosa potrebbero esserci dei dubbi: tu vuoi sempre essere preciso, fare tutto nel modo giusto!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ora potresti essere attratto da una persona speciale, chissà! Sul lavoro, il momento è buono per chi vuole mettersi in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna non è dalla tua parte, ma hai ugualmente voglia di amare. Sul lavoro, il periodo è di recupero, non hai ancora ottenuto quello che avresti voluto!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi e domani la Luna e Venere sono con te, approfittane perché in amore arriveranno belle emozioni. Sul lavoro, se devi affrontare delle discussioni fallo e parla in modo chiaro!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il periodo in amore promette bene e dal 10 la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro, le società ora devono consolidarsi, forza!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornata interessante in amore, si recupera. Sul lavoro, cerca di evitare le polemiche e gli scontri!