L'oroscopo di oggi 8 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, questo è un periodo interessante per incontrare nuove persone e questo fine settimana riserverà molte sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po' stanchi ed è da troppo tempo che vi sentite troppo stress. Fare gli stakanovisti non sempre aiuta.

Cari toro, questa è una giornata di riflessione per le coppie di lunga data. Sul lavoro meglio recuperare i rapporti con calma e quei progetti lasciati in sospeso possono essere ripresi e recuperati.

Cari gemelli, ci sono un po' di difficoltà nella vostra relazione, attenzione perché soprattutto domenica sarà una giornata abbastanza polemica. Sul lavoro potrebbero esserci degli stop. La fatica accumulata inizia a farsi sentire.

Cari cancretti, se avete avuto distanze in amore o discussioni negli scorsi giorni adesso potete recuperare. Sul lavoro meglio dimenticare il passato e vivere il presente. State tranquilli perché presto realizzerete tutti i vostri piani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, quella di oggi è la classica giornata in cui potreste infastidirvi per un nulla. Attenzione in amore e sul lavoro, se avete un'attività commerciale, potrebbero esserci discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, le coppie che hanno vissuto una crisi possono chiarirsi tra sabato e domenica. Sul lavoro, invece, cercate di recuperare il terreno perso perché avete tutte le possibilità per fare un salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore c'è un po' di stress quindi meglio evitare discussioni inutili. Sul lavoro, invece, è giunto il momento di lasciarvi andare alla creatività e progettare nuovi lavoro. Unico consiglio: non complicatevi la vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, questa mattinata sarà senza dubbio migliore del pomeriggio quindi cercate di non alzare polveroni con il partner. Sul lavoro chi ha una responsabilità dovrà cercare di risolvere tutto con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, questo weekend dedicatelo a voi stessi e al vostro recuper psicofisico. Sul lavoro sono in arrivo nuovi accordi ma meglio riflettere bene prima di buttarsi a capofitto in un nuovo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, la luna è nel vostro segno e se siete single allora è giunto il momento di farsi coraggio e aprirsi a una nuova relazione. Sul lavoro bisogna portare avanti solo quei progetti a cui tenete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore la giornata è altalenante e potrebbero esserci discussioni con il partner. per quanto riguarda il lavoro bisognerà fare scelte importanti ma meglio non improvvisare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, bella questa luna che fino a sabato favorisce gli incontri. Sul lavoro se qualcuno vi chiama per un part-time non vi arrabbiate anche se vorreste qualcosa in più. Bisogna essere pazienti e il successo arriverà.