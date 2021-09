L'oroscopo di oggi 8 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, dovreste imparare a godervi di più il momento e a lasciarvi andare con le persone. Sul lavoro, nonostante il periodo non proprio roseo che stiamo vivendo, troverete il modo di cavarvela alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Toro

Cari toro, questa è una giornata da vivere serenamente anche se l'amore potrebbe portare qualche polemica. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non pensare solo in negativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Gemelli

I gemelli dovrebbero imparare a vivere con più leggerezza i problemi anche perché questo è il primo passo per cercare di risolverli al meglio. Sul lavoro, non è facile capire cosa sta accadendo perché questo è un periodo di grandi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Cancro

Per i cancretti questa domenica è molto bella per i sentimenti. Se siete single dovreste iniziare a guardarvi intorno. Agosto non è un mese brillante ma potrebbe riservare qualche sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Leone

Cari leoncini, questa è un'ottima giornata per vivere l'amore grazie a una Venere in buon aspetto e la luna nel segno che regalano passione. Sul lavoro è meglio non prendere le cose di petto e mettersi contro qualcuno che potrebbe creare problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Vergine

Cari vergine, questa è una domenica interessante per i sentimenti tutta da dedicare all'amore. Sul lavoro iniziate a risolvere i problemi e se ci saranno proposte meglio riflettere bene prima di accettare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Bilancia

Per i bilancia è favorito l'amore e anche i progetti per il futuro. Sul lavoro la seconda parte del mese favorirà chi è alla ricerca di una rivalsa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Scorpione

Cari scorpione, oggi è un giorno un po' controverso. Quello che conta è riuscire ad aprirsi alle novità sia in amore che sul lavoro dove verranno fuori nuove opportunità tutte da cogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Sagittario

Cari sagittario se c'è qualcuno che vi piace meglio aspettare il 16 del mese prima di muovervi. Sul lavoro, potrebbe nascere una discussione ma siete abbastanza nervosi ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Capricorno

Cari capricorno, c'è qualcosa che non sta funzionando nella coppia ma niente paura perché questo periodo resta comunque favorevole. Per quanto riguarda il lavoro bisognerà ancora aspettare l'autunno prima di vedere un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021: Acquario

Cari acquario in quest'ultimo periodo sentite che vi mancano gli stimoli e anche le persone giuste al fianco. Chiedetevi però se siete pronti ad amare davvero. Sul lavoro bisogna affrontare discorsi importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2021:? Pesci

Cari pesciolini se c'è qualche conflitto in amore sfruttate questa domenica per risolverlo. Sul lavoro siete un po' agitati ma vedrete che i risultati si vedranno a settembre.