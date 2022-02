L’oroscopo di oggi 9 febbraio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata. Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se una storia non funziona non forzare le cose. Sul lavoro invece è importante valutare i progetti in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore con Scorpione e Acquario evita complicazioni. Sul lavoro non strafare e cerca di comprendere quali sono le tue reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore emozioni in arrivo a partire dal prossimo fine settimana. Sul lavoro invece stai lontano delle polemiche anche se devi accettare cose che non ti piacciono.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il prossimo fine settimana ti vede protagonista. Sul lavoro invece sei piuttosto risentito, forse hai dovuto accettare qualche compromesso di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi sei un pò nervoso, cerca di non alimenare sterili discussioni. Sul lavoro invece se stai aspettando delle risposte non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se sei single in amore sarà possibile fare dei nuovi, piacevoli incontri! Sul lavoro anche se ci sono degli scontri con i colleghi punta su una maggiore organizzazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi sei distratto con il partner, probabilmente hai altre priorità. Sul lavoro invece novità in arrivo ma attenzione ad alcuni piccolo disagi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore se sei ben disposto le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece il buon aspetto di Saturno aiuta i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore è arrivato il momento di fare delle scelte importanti. Sul lavoro invece presto arriveranno delle opportunità preziose per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore se devi dire qualcosa al partner fallo entro il giorno 11. Sul lavoro invece non sottovalutare le novità anche se ti porteranno a rivedere qualche piano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore Venere nel segno dal 6 marzo regala emozioni. Sul lavoro invece arriveranno novità ma non mostrarti intollerante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore sono giorni un pò polemici, non agitare le acque inutilmente. Sul lavoro invece se sei giovane non perdee tempo potresti avere delle buone carte da giocare!