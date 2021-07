L'oroscopo di oggi 9 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Ariete

Cari ariete oggi vivrete un piccolo conflitto planetario. Da un lato Venere favorevole che aumenta le vostre emozioni e, dall'altro, una luna dissonante che crea qualche disagio. Sul lavoro è importante evitare di mettere fine a fruttuose collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Toro

Cari toro, evitate i conflitti almeno da oggi fino a domenica. Sul lavoro dovete evitare di fare scelte troppo azzardate. Per ora è meglio restare nella routine che avete e attendere prima di buttare tutto all'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la situazione non è stata delle migliori in passato ma ora siete finalmente pronti al cambiamento. Sul lavoro, invece, ci sono delle insicurezze da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, con la luna nel segno potrete vivere delle belle emozioni. Oggi e domani saranno giorni ideali per i sentimenti. Sul lavoro, preparatevi a ripartire alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Leone

Cari leone prendetevi un po' di relax perché ne avete proprio bisogno. Sul lavoro, Saturno è opposto e si vede. Fate solo attenzione alle discussioni con capi o colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, sono belle le emozioni del fine settimana che dovreste sfruttare per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro, prima di firmare un accordo, fate ben attenzione a tutte le clausole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, per i sentimenti non c'è da preoccuparsi perché le stelle promettono bene. Attenzione solo a qualche incomprensione sul lavoro ma niente di grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, oggi, preparatevi a una possibile riappacificazione con il partner dopo giornate difficili. Sul lavoro, le proposte saranno accolte quindi fatevi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, in questa giornata potrete chiarire la situazione ambivalente con il partner. Sul lavoro tutto bene tranne qualche piccolo e risolvibile problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno, oggi, meglio lasciare l'amore da parte e anche a lavoro potrebbero nascere incomprensioni e nervosismo. Rimandate tutte le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Acquario

Cari acquario, sono forti i sentimenti che state vivendo e tra oggi e domani, sarebbe meglio evitare i conflitti. Sul lavoro, vautate tutti i pro e contro delle nuove offerte e non lanciatevi a capofitto nelle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Pesci

Cari pesciolini, la luna è ottima per parlare d'amore quindi preparatevi a vivere delle belle emozioni. Sul lavoro è giunta l'ora di fare scelte importanti in vista del futuro. Siate lungimiranti.