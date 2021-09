L'oroscopo di oggi 9 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, l'amore è un po' teso in questa giornata ma bisogna allontanare le preoccupazioni. Sul lavoro vi sentite un po' affaticati ma cercate di non farvi sopraffare dagli eventi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Toro

Per i toro la giornata inizia con qualche dubbio d'amore. Siete un po' tesi quindi massima attenzione a come vi rivolgerete al partner. Sul lavoro non siete del tutto contenti ma con Saturno contro non potrebbe essere altrimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli oggi dovete essere lungimiranti in amore e pensare a come agire nel futuro prossimo. Dal punto di vista lavorativo avanzate richieste perché questo è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Cancro

Per i cancretti questa giornata è un po' controversa e sono facili le discussioni in amore. Sul lavoro i nodi verranno al pettine e se c'è qualcosa che non vi sta bene, ditelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Leone

Cari leoncini c'è un po' di stress in amore quindi attenzione alle discussioni con il partner. Dal punto di vista lavorativo se qualcuno vicino a voi vi ha tradito o non ha creduto in voi ora potrete farlo ricredere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, questo cielo è molto promettente soprattutto per i progetti che riguardano il futuro. Dal punto di vista lavorativo potete dare sfogo alle vostre idee che saranno vincenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Bilancia

La luna nel segno rende i bilancini molto sensibili e riflessivi. Sul lavoro Saturno dà una mano a raggiungere buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, Venere e Luna sono nel segno per tutto il weekend quindi i single del segno dovrebbero guardarsi bene intorno. Sul lavoro ci sono un po' di incertezze a causa di Saturno e Giove dissonanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, Venere entra nel segno a ottobre e porterà con sé l'amore. Dal punto di vista lavorativo sono in arrivo soddisfazioni, specialmente per chi ha un'attività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Capricorno

Cari Capricorno, questa è una giornata un po' difficile per i sentimenti ma già da domani si recupera. Sul lavoro vi aspettavate qualcosa in più ma le vostre doti organizzative ci faranno spiccare tra la massa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Acquario

Per gli acquario questa giornata parte con qualche polemica in amore. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle giornate del weekend che saranno impegnative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Pesci

Non abbiate paura di esporvi in amore, cari pesciolini, e se dovete dire qualcosa fatelo subito. Sul lavoro siete un po' a corto di energie, forse anche a causa di qualche dissidio con i colleghi.