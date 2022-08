Il cielo sopra Bologna, l'oroscopo di agosto segno per segno: favorito il Capricorno, bene la Vergine

Non è ancora andata in vacanza la nostra astrologa Tiziana Ghirardini, che ci fa mostra come le stelle influiranno su di noi nel mese di agosto. Un mese che si preannuncia strano: Urano che diventerà retrogrado il 24 di agosto si aggiunge agli altri pianeti Giove, Saturno, Nettuno e Plutone che già da tempo lo sono. Una sorta di calma apparente in cui il fuoco cova sotto la cenere: tutto si muove ma in modo ancora nascosto e poco delineato. Ma ora la miccia sta per essere accesa, proprio il primo giorno di agosto si forma in cielo la triplice congiunzione Marte, Urano, Nodo Nord in Toro. Il destino ci prospetta grandi cambiamenti e nuove sfide che in parte si presenteranno subito ed in parte si dipaneranno nei prossimi 18 anni: tanti sono infatti gli anni in cui si dispiega il ciclo dei Nodi Lunari, punti di incontro tra l’orbita apparente del Sole e quella della Luna.

Un banco di prova importante per l’Europa e per l’Euro, associati al segno del Toro: potremo assistere a cambiamenti e nuovi assetti strategici e politici. Il giorno 2 Venere in sestile a Urano suggerisce di fare lavorare la diplomazia, mentre la Luna Nuova che si è formata il 28 luglio a 5 di Leone in trigono a Giove in Ariete suggerisce che i paesi fondatori dell’Unione Europea hanno occasione di essere di nuovo i pionieri del cambiamento, anche se Giove in fase retrograda ne rallenta l’azione.

La Luna Piena si formerà in Acquario e congiunta a Saturno, inizieremo purtroppo ad avere conferma dell’autunno difficile che ci attende, quando tra ottobre e novembre la quadratura tra Saturno ed Urano farà sentire maggiormente i suoi effetti destabilizzatori e controversi.

In questo quadro sociale poco attraente ognuno di noi potrà comunque ritagliarsi il proprio spazio di felicità e di giusta evasione. Marte rimarrà in Toro fino al 19 del mese, movimentando la vita dei nati degli ultimi 12 gradi del segno. Beneficerà inoltre Vergine e Capricorno, Cancro e Pesci, per poi entrare in Gemelli dove inizierà un lunghissimo percorso che lo porterà a rimanere nel segno fino al 25 marzo 2023. Il Sole transita in Leone fino al 23, Venere concluderà il suo passaggio nel Cancro il giorno 11, per poi rimanere nel segno del Leone fino alla fine del mese, mentre il veloce Mercurio percorrerà ben 3 segni: in Leone fino al 3, nel suo domicilio Vergineo fino al 26, per poi concludere la sua corsa nei primi gradi della Bilancia.

Il Leone di luglio può essere protagonista del mese grazie alla presenza di Venere, ma il segno più sostenuto dagli astri sarà il Capricorno che potrà beneficiare del trigono di Marte ed Urano dal Toro e di quello di Mercurio dalla Vergine. Bene anche la Vergine con Mercurio nel segno.

Ariete

Nella prima parte del mese potrete beneficiare del trigono del Sole e nella seconda di Venere: fascino e conquiste sono assicurati, ma tenete d’occhio il conto corrente: potrebbe calare vistosamente. Mercurio in Vergine vi potrebbe chiedere di dedicare qualche giorno anche al lavoro, si consiglia inoltre di non sollecitare troppo nervi e tendini. Giove continua a premiare i nati di marzo: in particolare tra il quelli nati tra il 27 ed il 29 potrebbero partire per un lungo ed avventuroso viaggio, magari sulla Route 66, per attraversare l’America delle grandi praterie, delle Montagne rocciose e dei grandi parchi nazionali.

Toro

I nati dal 18 al 21 sono ancora interessati dal transito di Marte, che con la sua energia porta le situazioni al loro compimento: se le cose non funzionano più è il momento di prendere decisioni al riguardo. In particolare i nati dal 7 al 9 di aprile potranno ritrovarsi a vivere situazioni impreviste ed improvvise, tali da cambiare il corso della loro vita. Venere in Leone dal 12 al 31 può richiamare qualche nostalgia sui bei tempi che furono, ma poi Mercurio favorevole dalla Vergine vi aiuta ad essere razionali, a pensare ai figli o semplicemente a rimettere voi stessi al centro del mondo, anche dal punto di vista lavorativo.

Gemelli

Sole prima e Venere poi si alterneranno per cercare di alleggerire l’atmosfera e di consentirvi qualche giorno di vacanza. Gli amici vi invitano, ma siete più tentati dai piccoli viaggi, dal mordi e fuggi che dalle vacanze stanziali. Forse avete preso degli impegni con la famiglia o per questioni legate alla casa che vi consigliano di rimanere nelle vicinanze. La seconda parte del mese potrà essere ancora più movimentata: preparatevi infatti ad accogliere il transito di Marte che dal giorno 20 inizierà a percorrere il vostro segno: un passaggio straordinario ed importante che si protrarrà fino al 25 marzo dell’anno prossimo.

Cancro

Venere nel segno fino al giorno 11 e Marte favorevole fino al 19 propongono situazioni interessanti dal punto di vista sentimentale, magari da ricercare nella cerchia degli amici Mercurio in aspetto positivo per quasi tutto il mese vi invita anche a vivere una vita sociale più intensa, a tessere nuovi contatti ed a comunicare con più intensità. Preparatevi al prossimo passaggio di Marte in Gemelli, che in apparenza sembra non interessarvi, ma che dalla vostra 12 casa simbolica potrà farvi vivere momenti di sacrificio e solitudine. Amicizie e conoscenze vi aiuteranno a rimanere positivi.

Leone

Mercurio, nel segno solo ancora per qualche giorno e Marte ancora in Toro vi spingono a viaggiare e ad utilizzare la vostra energia al massimo. Dal 12 Venere vi raggiunge per portare una nota più languida e pigra. Avete ancora qualche giorno di vacanza? Trascorretelo in una Spa a farvi massaggiare e coccolare. Dal giorno 20 Marte favorevole dai Gemelli vi condurrà verso un lungo ed interessante periodo in cui ricercare nuove idee, nuove strade, nuovi amici. Crescerà anche una rinnovata voglia di libertà che dovrà fare i conti con gli impegni del partner e quelli lavorativi.

Vergine

Questo è un mese particolare per voi. Marte che si unisce ad Urano potrebbe farvi prendere decisioni importanti o favorire l’inizio di situazioni che avete in mente da tempo. Il pianeta rosso che dal 20 si sposta nella vostra decima casa simbolica può farvi intraprendere un nuovo percorso professionale: Mercurio nel segno dal 4 al 27 può indicare contatti e contratti vantaggiosi che possono anche riguardare paesi esteri: molto positivo il giorno 22 per firmare. Per quanto riguarda l’amore sono positivi i primi giorni del mese, poi sembrate mettere tutto in stand by privilegiando il lavoro e la carriera.

Bilancia

Agosto è un mese rilassante che però lascia intravedere o percepire il futuro impegnativo e stimolante che si prospetterà nei prossimi mesi. Infatti Marte già dal 20 aprirà la strada ad un nuovo percorso, ad una nuovo direzione di vita che inizierà a prendere corpo nei prossimi mesi, quando anche Mercurio sosterà a lungo nel vostro segno. Al momento però i tempi non sono ancora pronti quindi godiamoci i favori del Sole e di Venere che invitano a vivere momenti di libertà insieme agli amici più cari e fidati. Nella parte centrale del mese avrete poca voglia di muovervi e di parlare…

Scorpione

Anche per voi agosto parte con Marte ed Urano opposti, come se la vita fosse sempre pronta a tendere agguati e a portare nuove sfide. La buona notizia è che Marte lascerà il Toro il 20 di agosto: ci saranno ancora Urano e Saturno a mettervi alla prova, ma perlomeno il ritmo sarà meno incalzante. Ci saranno momenti in cui avrete voglia di mollare tutto: casa e familiari o clienti invadenti, ma poi vi ricordate di essere Scorpione e di avere risorse inaspettate. Potrete contare sui favori di Venere fino al 16 e su quelli di Mercurio per quasi tutto il mese. Coinvolgete gli amici in piccoli viaggi.

Sagittario

Marte in Toro fino al 19 vi vede ancora indaffarati con il lavoro, non esagerate o anche la salute ne risentirà. Marte non vi lascia tregua perché poi si sposterà nell’opposto segno dei Gemelli per più di 6 mesi, ma prima di questa nuova sfida prendetevi una pausa. Mercurio dalla Vergine sembra ricordarvi che il lavoro non si ferma mai, ma il trigono di Giove dall’Ariete vi coinvolge con la sua carica di energia e di voglia di socialità. Inoltre prima il Sole e poi Venere dal Leone vi invitano a rilassare il corpo e la mente per qualche giorno. Come dice Mengoni: no stress…

Capricorno

Il mese si apre ancora con il trigono di Marte e Urano, nonostante gli imprevisti, o gli eventuali problemi di salute di chi vi sta vicino vi sentite energici e resistete ad ogni intemperie. Venere opposta fino al 12 vi ricorda che non è ancora possibile lasciarsi andare alla bella vita, ma poi raggiunge il Sole in Leone e vi aiuta a rendere la vostra realtà quotidiana leggermente più lieve. Il lavoro però non vuole mollare la presa: Mercurio in Vergine dal 4 al 27 agosto consiglia di seguire l’onda dei pensieri che saranno più creativi che mai. Avete sempre voglia di imparare cose nuove ma portate avanti anche le vostre idee.

Acquario

La quadratura di Marte ed Urano potrebbe indicare un mese diverso, fuori dai soliti schemi, magari in viaggio o impegnati in una nuova avventura. Potrete anche misurarvi con una nuova realtà familiare o con la decisione di vendere o liberarvi di beni di famiglia. Siete combattuti, da un lato Urano vi invita a lasciare andare, dall’altro la Luna Piena del 12 congiunta a Saturno vi spinge a conservare beni e tradizioni. L’amore potrà essere lontano fisicamente o dal vostro cuore per tutto il mese, mentre il Sole opposto consiglia di riposare e conservare le energie. Dal 20 Marte in Gemelli vi aiuterà a ricaricarvi.

Pesci

Marte nella vostra terza casa simbolica fino al 19 indica che potete viaggiare, camminare, guidare, in una parola muovere il vostro corpo ed osservare i dintorni, ma ovunque andiate ricordatevi di controllare il conto in Banca, che può oscillare sia in positivo che in negativo. Marte dal 20 sposterà la sua attenzione su tematiche abitative o di famiglia ma avrete 6 mesi di tempo per comprenderne le dinamiche. Venere favorevole fino al 12 vi invita ad approfittare di questo periodo per vacanze e viaggi in coppia anche se Mercurio opposto potrà indicare imprevisti o qualche piccola noia di salute.