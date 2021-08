L'Oroscopo di agosto segno per segno: questo cielo premia soprattutto il segno della Bilancia

Il cielo di agosto si presenta con il Sole che transita in Leone fino al 22 per poi passare in Vergine; Mercurio continua il suo transito in Leone per poi passare in Vergine l’11; Venere, ancora in Vergine, il 16 fa ingresso in Bilancia

Il Cielo di agosto si presenta con il Sole che transita in Leone fino al 22 per poi passare in Vergine; Mercurio continua il suo transito in Leone per poi passare in Vergine l’11; Venere, ancora in Vergine, il 16 fa ingresso in Bilancia; Marte per tutto il mese resta in Vergine; Giove e Saturno, entrambi retrogradi, continuano a indietreggiare in Aquario; Urano, diretto fino al 20 e poi retrogrado, continua a restare in Toro; Nettuno diretto fino al 31 resta in Pesci; infine, Plutone retrogrado continua a restare in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto il segno della Bilancia.

Ariete

L’ottimo transito del Sole fino al 22 vi offre un ottimo supporto e una buona dose di energia e vitalità. Dal 16 l’opposizione di Venere vi invita a prendevi una pausa di meritato relax per riprendervi sotto il profilo della forma fisica. Questi giorni sono anche ideali per sottoporvi a qualche controllo medico, nel caso in cui ne abbiate necessità. Mercurio favorevole soprattutto fino all’11 offre un valido aiuto nello studio, nei concorsi e in generale nella comunicazione e nel commercio. Sotto il profilo sentimentale, la situazione è ancora buona fino al 16; in seguito, con Venere opposta, qualche tensione e dissapore.

Toro

Malgrado la quadratura di Giove e Saturno possano creare ancora problemi in ambito professionale, la situazione è in netto miglioramento. Fino al 22 accusate ancora stanchezza e carenza di energia, a causa della quadratura da parte del Sole. Anche sotto il profilo mentale vi sentite sotto pressione fino all’11, a causa della dissonanza di Mercurio. Nella seconda parte del mese registrate un buon recupero sia fisico che mentale. Per tutto il mese Marte vi supporta con una buona dose di energia e nel lavoro. Per quanto riguarda la vita sentimentale con Venere positiva fino al 16 avete voglia di amare e di essere amati.

Gemelli

Agosto può portarvi momenti di agitazione e stress, a causa della dissonanza di Marte per tutto il mese. Non avete la capacità di sopportare i disguidi e gli inconvenienti che si possono verificare, soprattutto nel settore professionale e in famiglia. In ambito lavorativo prestate attenzione al nervosismo nel rapporto con colleghi e superiori. Il Sole positivo fino al 22 vi assicura vitalità; mentre a fine mese accusate stanchezza. In amore, fino al 16 la situazione è ad alta tensione; in seguito il quadro cambia e torna il sereno sia nei rapporti di coppia che per i single. Giove positivo vi dona fiducia e speranza nel futuro.