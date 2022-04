Il cielo su Bologna, l'oroscopo di aprile segno per segno: "Pesci protagonisti"

La primavera cerca di prendere piede: il Sole transita in Ariete fino al 20, mentre Mercurio vi rimane solo fino al 10 di aprile. Entrambi terminano il mese percorrendo poi il concreto segno del Toro. Lo spiega Tiziana Ghirardini, Presidente del Centro Astrologico di Bologna.

Venere sorpassa Marte ed il 5 di aprile entra in Pesci: aspettate a fare il cambio armadio, il freddo può ancora tornare. Marte continua il suo passaggio in Acquario, dove il 5 di Aprile incontrerà Saturno e le sue rigidità, mentre Giove il 12 si unisce a Nettuno nell’emotivo segno dei Pesci invitando ad aprirsi maggiormente alle ragioni del cuore. Tutti i pianeti sono in moto diretto: la vita corre veloce, forse troppo. La Luna Nuova in Ariete indica possibilità di nuovi inizi, invita all’azione ma anche a riflettere ed a comunicare con maggiore chiarezza grazie alla stretta congiunzione con Mercurio. I Pesci saranno protagonisti nei sentimenti, agli altri, come la Befana, il cielo regala dolcetti e carbone.

Ariete

La Luna Nuova nel segno vi rende attivi e scattanti, ma anche più propensi a comunicare. Saturno e Marte sostengono ancora le vostre ambizioni con grande vigore per tutto il mese, in particolare i nati dal 10 al 20 di aprile. Approfittate della presenza di Mercurio nel segno fino al 10, ottimo il giorno 8 per prendere decisioni o concludere affari, mentre il Sole vi accompagnerà fino al 20. Siate cauti il 18, la quadratura del Sole a Plutone potrebbe portarvi a scontri di potere da cui potreste uscire sconfitti. Venere e Giove in Pesci consigliano di non ostentare ricchezza e amori.. il basso profilo evita le invidie.

Toro

I nati dal 3 al 5 di maggio saranno oramai pronti a ricevere l’ospite Urano, da alcuni temuto e da altri desiderato: potrete ora portare a termine quella serie di cambiamenti iniziati tra maggio e giugno del 2021. Saturno e Marte portano ancora fatiche ai nati dal 10 al 20 maggio che potranno però contare su concretezza e forza di carattere. Mercurio nel segno dal 10 aprile vi aiuterà a comunicare con maggiore efficacia: ottimi gli ultimi giorni del mese in cui anche il Sole apporterà la sua benefica energia. Venere e Giove favorevoli vi aiutano a rilassarvi dopo le fatiche: lasciate spazio all’amore e alle amicizie.

Gemelli

I nati dal 10 al 20 giugno potranno godere dei favori di Saturno e di Marte per tutto il mese: saprete essere convincenti, ma evitate di essere troppo severi o aggressivi. Infatti Mercurio vi assiste solo nei primi 10 giorni e poi consiglia maggiore cautela e minore esposizione, magari in incognito si possono stringere accordi anche migliori. Anche Venere dal 5 si sposta nel segno dei Pesci, distogliendo il suo sguardo benevolo. Ma oramai l’operazione primavera è partita; si rinnova il guardaroba, si rinnova il look, si rinnovano gli amici. E’ solo questione di tempo… e di affilare ancora le armi della seduzione.

Cancro

I nati dal 10 al 20 luglio possono sentirsi in credito con il cielo ..si possono vivere momenti di solitudine psicologica, ma anche temporanee difficoltà finanziarie. I nati dal 20 al 22 vivono momenti di grande intensità, che li vedono coinvolti con crisi e trasformazioni nell’ambito delle relazioni. Ma le stelle si ricordano di voi…Nettuno e Giove continuano a sostenervi ed a ispirare fiducia nel domani, a cui dal 5 di aprile si aggiunge anche la luminosa Venere: Cuore ed empatia saranno sempre con voi anche nei momenti difficili. Mercurio positivo già dal 10 vi riporta amicizie sane e speranze per il futuro.