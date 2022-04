L'oroscopo della settimana di Paolo Fox, segno per segno

Scopiamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni settimana racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata!

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Venere tra meno di un mese sarà dalla tua parte e in amore tutto procederà a gonfie vele. Sono favoriti i nuovi incontri, ma devi cercare di essere più disponibile, soprattutto ora che hai voglia di lasciarti andare. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando e sta per arrivare una bella notizia. Che ne dici, però, di abbandonare e di buttarti alle spalle tutto quello che non ti piace?

Oroscopo Toro

Tre stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte e, finalmente, in amore troverai la tranquillità, Hai voglia di lasciarti andare, di vivere alla grande i sentimenti e forse potresti innamorarti di persone che prima non ti piacevano più di tanto. Favoriti anche i nuovi incontri. Sul lavoro, occhio ai problemi in casa e al denaro, soprattutto nella giornata di lunedì. Le idee non ti mancano, anzi tutto il contrario!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. In amore non c’è chiarezza, anzi stai provando un po’ di disagio nell’ultimo periodo. E questo è un vero peccato perché ti stai fidando sempre meno. Le storie che nascono ora saranno difficili da gestire, ma d’altra parte non hai voglia di fare l’amante di una persona sposata. Sul lavoro, fai attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Sono favoriti i nuovi accordi, ma le idee saranno più chiare solo da maggio!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Bene l’amore, ora ti toccherà lasciarti andare a nuove emozioni perché le conoscenze sono favorite. Si sta riaccendendo la passione, e la voglia di amare sarà ancora più forte nel fine settimana. Favoriti gli incontri, ora forse hai capito che hai bisogno di qualcuno nella tua vita. Sul lavoro, stanno per arrivare delle belle opportunità: non buttarti giù perché a un’occasione persa ne segue una da cogliere al volo!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. Il mese di marzo per l’amore nono è stato dei migliori e ancora devi superare una delusione. La Luna lunedì sarà nel tuo segno, ma tu non hai voglia di lasciarti andare a nuove passioni: tutto è fermo, ma forse si ripartirà a maggio. Sul lavoro, occhio perché dovrai fare i conti con spese eccessive. A maggio, però, arriverà qualcosa di importante soprattutto se hai un’attività tutta tua!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore c’è posa passionalità, anzi stai facendo i conti con dei disagi e non hai tanti stimoli. Se stai già vivendo una relazione, ricorda che non puoi aspettarti molto: non devi avere tante aspettative. Se, invece, hai bisogno di fare un discorso importante, meglio farlo mercoledì. Sul lavoro, ottima la parte centrale della settimana: Mercurio e Luna sono dalla tua parte e arriveranno delle belle opportunità!

Oroscopo Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. La Luna da venerdì sarà dalla tua parte e potrai vivere belle emozioni. O meglio, potrebbero esserci ritorni di fiamma o nuove storie: il cielo promette grandi cose anche per chi è single da tempo. Occhio, però, ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Sul lavoro, se hai dovuto fare i conti con delle difficoltà forse è meglio trovare un accordo: da maggio tutto sarà più complicato, soprattutto per chi ha dovuto superare una crisi nella prima parte del 2022.

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Buone notizie in amore, sono favoriti gli incontri ora che Giove e Venere sono dalla tua parte. Attenzione, però, perché i dubbi ci sono: a volte hai poca fiducia e sei combattuto. Sul lavoro, incertezze con i soldi a causa di Mercurio, ma anche novità per i dipendenti: molti cambieranno ufficio o verranno trasferiti. Insomma, i sacrifici e l’ambizione ora verranno premiati!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Non sopporti le persone ossessive, quelle assillanti e forse tra mercoledì e giovedì potresti mettere in un angolo. Stai cercando la libertà e stai dando più spazio al lavoro, quindi sei poco concentrato sui sentimenti. Sul lavoro, da maggio arriveranno delle novità: cerca di pianificare tutto perché presto arriveranno belle notizie. Tempo al tempo!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore ora sei molto affascinante, devi approfittarne e sfruttare al massimo la parte centrale della settimana. La passione non manca e ora tu, che di solito tieni tutto sotto controllo, avrai modo di lasciarti andare all’amore, senza paure. Che ne dici di vivere alla giornata? Sul lavoro, invece, il cielo promette grandi cose, soprattutto per chi ha impegni o accordi da rinnovare.

Oroscopo Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. In amore nell’ultimo periodo hai provato grandi emozioni, sei rimasto attratto da una persona. Ora, però, Venere non è più dalla tua parte, anche se probabilmente ha lasciato nel tuo cuore qualcosa di speciale. I single devono farsi avanti, trovare il coraggio. Sul lavoro, il periodo è critico, ma non troppo: presto potrebbe arrivare una chiamata o un compenso. Sicuramente, la seconda parte del mese promette grandi cose!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore tutto sta evolvendo, Venere è dalla tua parte. Cerca di continuare così, di avere più fiducia nei sentimenti: occhio perché nel weekend potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, stanno per arrivare belle novità: attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì. A fine mese i vantaggi non mancheranno!