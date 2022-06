Il cielo su Bologna, l'oroscopo di maggio segno per segno: "L'Ariete resta protagonista"

Giugno parte in sordina: Mercurio inizia il mese ancora in fase stazionaria e rallentato dalla quadratura con Saturno che diviene a sua volta retrogrado il giorno 4. Ma il contemporaneo trigono a Plutone regalerà a Mercurio la forza di superare gli ostacoli e di prendere velocità. Dal giorno 13 entrerà in Gemelli, il suo segno preferito per accompagnare il Sole e riportare leggerezza e voglia di muoversi e comunicare. Venere si muoverà nell’amato segno del Toro fino al 23, per vivere incontri elettrizzanti ed improvvise promesse d’amore, soprattutto nella settimana dal 7 al 14 giugno. Entrerà poi nei Gemelli ritrovando simpatia e socievolezza.

Marte resterà in Ariete per tutto il mese, beneficiando con la sua energia tutti i nati del segno, già esaltati dalla presenza di Giove- Ricordate però che gli eccessi sono fastidiosi e rischiate di strafare. Il caldo si farà sentire. Plutone rimane stazionario al grado 28 di Capricorno per tutto il mese, Saturno inizierà il suo lungo percorso di retrogradazione e revisione dal 4 di giugno, mentre Nettuno lo farà dal 28 del mese. Urano invece continua la sua corsa nel segno del Toro, invitando Venere a vivere nuove esperienze. La Luna Nuova nel segno dei Gemelli si nutre del benefico aspetto con Marte e Giove nell’Ariete. La parola ritrova la sua forza, con schiettezza e sincerità, mentre nuove alleanze si formano e l’Europa delle origini cerca un nuovo ruolo. L’Ariete rimane protagonista e trasmette il suo entusiasmo agli altri segni di fuoco, mentre il Gemelli, dopo mesi di oblio ambisce ora a riconquistare la scena, e ad imporre la sua narrazione.

Ariete

Negli ultimi anni Plutone vi ha messi alla prova ma vi ha insegnato a lottare fino in fondo per affermarvi, poi Saturno vi ha aiutato a trovare amici o alleati. Marte nel segno vi permette di compiere gli ultimi sforzi con la consapevolezza che ora saranno apprezzati e riconosciuti. Giove fa sentire la sua benefica presenza ai nati della prima decade che vedono ora i risultati, anche in termini economici. Non amate i fronzoli, ma ora vi potete concedere qualche spesa voluttuaria, che siano abiti, profumi o le nuove scarpe da Trekking! Favoriti anche i viaggi e gli incontri d’affari nella seconda parte del mese.

Toro

Mercurio, rientrato nel segno per qualche tempo, invita i nati dell’ultima decade a riprendere in mano una situazione passata. Magari riuscirete anche a convincere vostro padre o il vostro titolare della bontà delle vostre idee, approfittate degli ottimi aspetti presenti nella settimana che va dal 7 al 14 giugno.

Urano stimola i nati dal 5 al 10 maggio che avranno a loro favore anche il benefico trigono del primo quarto di Luna: osate di più e siate voi stessi. Tutti i nati del Toro potranno contare fino al 23 giugno sull’aiuto della splendente Venere: fascino, seduzione e diplomazia saranno le vostre armi vincenti.

Gemelli

Giugno è un mese importante in cui potrete riprendervi dal letargo e dal senso di frustrazione vissuto negli ultimi 2 mesi. Saturno sostiene la volontà dei nati della terza decade, mentre Giove dona ottimismo e voglia di condivisone ai nati della prima. Marte invece sarà positivo per tutti i nati del segno che avranno magari voglia di tornare in palestra o di fare lunghe camminate in compagnia. Mercurio rientrerà finalmente in Gemelli dal 13: i nati della prima decade potranno risolvere qualche malessere ma la ritrovata propensione ad uscire e ad incontrare gli altri sarà per tutti. L’amore dovrà attendere fino al 23-

Cancro

Voi amate agire discretamente e senza farvi troppo notare, ma la contemporanea presenza di Giove e Marte in Ariete questa volta vi invita a giocare a carte scoperte. Vi potreste trovare davanti a nuove occasioni professionali che chiedono però di essere colte al volo. La settimana che va dal 6 al 13 giugno favorisce gli accordi e le alleanze, così come la firma di contratti. Dopo questo blitz vi consiglio di ritornare in penombra e di prepararvi al meglio per il mese prossimo, quando i pianeti veloci saranno nel segno. Intanto godetevi i favori di Venere fino al 23, giorno da cui sarà il Sole stesso a portarvi energia.

Leone

La contemporanea presenza frenante di Urano e Saturno lascia ai nati della seconda e terza decade quel retrogusto amaro di frustrazione e stanchezza, ma giugno vi vede reattivi e pronti a rialzare la testa. Giove e Marte dall’amico Ariete vi ricordano che avete il fuoco dentro ed ora lo alimentano con nuove idee e progetti. Mercurio nei primi giorni richiederà impegno, ma forse riuscirete a trovare un accordo in campo lavorativo grazie anche all’aiuto di una donna o delle vostre capacità diplomatiche. Mercurio dal 12 giugno e Venere dal 23 vi faranno ritrovare gli amici ed un ambiente favorevole-

Vergine

Le nebbie pescine iniziano a diradarsi, ma vi sentite ancora in una fase di transizione di cui non conoscete l’approdo, e questo per un segno che vorrebbe avere sempre il controllo della propria vita genera apprensione. Marte e Giove in Ariete possono portarvi la sensazione di essere giunti alla fine di un ciclo: forse potreste chiudere un’esperienza ed intravedere qualcosa di nuovo. Anche per voi la settimana dal 6 al 13 giugno potrà essere decisiva grazie al primo quarto di Luna nel segno al trigono di Urano. Forse l’amore non è al primo posto, ma sappiate che Venere favorevole fino al 23 attirerà gli sguardi su di voi.

Bilancia

Il cielo di giugno è dominato dalla duplice presenza di Giove e Marte in Ariete. Voi cercate la stabilità nelle relazioni, ma in questo momento vi sentite su un’altalena che sale e scende velocemente.

Tranquilli, Saturno vi aiuta a rimanere saldi e centrati su di voi, il 10 e 11 giugno potete agire senza esitare grazie alla Luna nel segno che forma aspetti positivi sia con il Sole che con Saturno. Mercurio volgerà a vostro favore già dal 13, mentre Venere lo farà dal 23: unitamente alla Luna Nova in Gemelli vi stimolano ad aprirvi a nuove esperienze. Che ne dite di programmare un viaggio all’estero

Scorpione

Mentre gli altri pensano alle vacanze, voi vi trovate ad affrontare una mole importante di lavoro e a pensare al caldo cittadino che vi attente. I ritmi di Marte li conoscete bene, quindi confidate nelle vostre grandi capacità per riportare piano piano la vostra attività in vetta. Mercurio opposto nei primi 10 giorni può ancora indicare ritardi, ma il trigono a Plutone del 10 giugno può portare a soluzioni positive. Dal 13 passerà poi nei Gemelli: riprendete in mano la gestione dei vostri investimenti. Venere fino al 23 sarà in Toro: l’amore lo sentite lontano e nonostante aguzziate la vista, all’orizzonte non vedete nulla.

Sagittario

Il fuoco di certo non vi manca grazie al trigono di Giove e Marte che dall’Ariete sostengono la vostra energia e la vostra voglia di emergere e di affermarvi. La Luna Piena che si forma nel vostro segno il 14 giugno vi vedrà protagonisti della seconda parte del mese: potrete vivere qualche momento di confusione in famiglia che però si potrà superare con il dialogo e la pazienza. Mercurio dal giorno 13 e Venere dal 23, dall’opposto segno dei Gemelli vi ricordano che vale sempre la pena di ascoltare e prendere in considerazione le idee degli altri, nonché di accettare le loro offerte di aiuto.

Capricorno

Urano favorevole offre sempre nuovi stimoli e nuove idee da realizzare: la mente è lucida ma il corpo fatica a starle dietro. Lo stress si fa sentire: Marte e Giove in aspetto negativo vi consigliano di riposare e di tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Mercurio fino al 12 favorisce ancora i nati della terza decade che potranno vedere realizzati alcuni sogni. Positiva anche la settimana dal 7 al 13 grazie ad una benefica Luna ed a Venere che il giorno 11 si congiunge ad Urano per portare novità in amore, ma che rimane vostra alleata fino al 23. Avrete a che fare con la burocrazia, ma ne uscirete vivi e vincenti.

Acquario

Vi sentite spinti in 2 direzioni: da un lato Saturno nel segno che richiede responsabilità ed impegno, soprattutto ai nati della terza decade, dall’altro Giove e Marte che dall’Ariete vi ricordano che vi sono tante strade ancora da percorrere. La prima parte del mese sarà più statica con Mercurio e Venere che dal Toro vi richiamano ad impegni assunti verso i familiari o a piccoli lavori casalinghi da portare a termine. Da metà mese invece, complice il passaggio di Sole e Mercurio in Gemelli, potrete dispiegare le ali e sentirvi più liberi, anche grazie ad amici che vi inviteranno a spostarvi per passare del tempo con loro.

Pesci

Il mese di giugno vede energie varie e poco definite. Da un lato Plutone continua a donare concentrazione ai nati dell’ultima decade che fino al 12 beneficiano anche della presenza di Mercurio in Toro, mentre Urano vivacizza la mente dei nati nella seconda decade che possono vivere al meglio il felice transito di Venere in Toro. La prima parte del mese consiglia brevi vacanze in luoghi artistici o romantici. Dal 13 Mercurio e dal 23 Venere entrano in Gemelli, richiamando l’attenzione su problematiche familiari che avevate accantonato. Dal 23 però il Sole entra in Cancro, sostenendo energia e umore.

Un incontro al Centro Astrologico di Bologna

Il centro astrologico di Bologna (Via Saffi 18/2) organizza questo mese l'incontro esperienziale di Mindfulness "Gocce di consapevolezza" con Stefania Marchesini. Appuntamento sabato 4 giugno alle ore 16.00 per un pomeriggio per sperimentare i benefici della pratica di Mindfulness. La meditazione di consapevolezza ci insegna a coltivare l’inclusione di qualsiasi cosa si presenti nell’unico tempo a nostra disposizione: il momento presente. Imparare a vivere pienamente, con gentilezza e senza giudizio tutto quello che si manifesta nella nostra vita, ci consente di iniziare una relazione diversa e più profonda con noi stessi e con tutta la nostra esperienza, emotiva, mentale e fisica. Si lavora in palestra, si chiede di indossare un abbigliamento comodo e di portare i calzini. I materassini ci sono, gradito un cuscino da meditazione. Per coloro che non desiderassero sedersi a terra, sarà possibile utilizzare le sedie presenti al centro.

Stefania Marchesini è nata a Verona, si è laureata in Lingue e Culture Orientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si è formata nella pratica di Mindfulness presso l’Associazione Inner Sight ed è abilitata a condurre i corsi MBLC.

L’incontro è gratuito ma è necessario prenotarsi