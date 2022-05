Il cielo su Bologna, l'oroscopo di maggio segno per segno: "Mese interessante, Ariete protagonista"

Maggio è un mese molto interessante e variegato. Il Sole transita in Toro fino al 21 , mentre Mercurio oramai in Gemelli, assumerà moto retrogrado il 10 di maggio, rientrando così in Toro nell’ultima settimana del mese. Venere invece entrerà in Ariete il giorno 3, per rimanervi indisturbata sino al 28, quando entrerà nel suo domicilio Taurino.

Marte ad inizio mese sarà ancora in Pesci, dove il 18 incontra Nettuno per vivere di idealismo ma anche di fanatismo. Il 24 entrerà poi in Ariete, il segno in cui la sua energia può liberarsi al meglio e agire in modo chiaro e visibile, mentre il 29 si unirà a Giove per dare la giusta direzione alle proprie azioni e ricercare nuovi e positivi accordi.

Plutone divenuto retrogrado ci invita a soffermarci sull’uso del potere, mentre gli altri pianeti lenti proseguono nel loro moto diretto. Giove il 10 maggio entra in Ariete, segnalando energie forti e ben visibili. La Luna Nuova in Toro accompagnata da una eclissi parziale di Sole ci richiama alla concretezza ed al corretto uso delle risorse disponibili, ci invita a cercare nuove strade senza rinunciare alla sicurezza personale. L’Ariete diventa protagonista, imprimendo il suo ritmo incalzante, addolcito dalla presenza di Venere e Giove nel segno, mentre anche Leone e Sagittario beneficiano delle tante presenze nel primo segno di fuoco.

Ariete

Il mese di maggio si presenta positivo ed elettrizzante. Già il giorno 3 Venere bussa alla vostra porta e rimane a farvi compagnia fino al giorno 27. I vostri progetti diventano sempre più concreti ma Venere consiglia ora di concedere più spazio all’amore ed ai sentimenti. Anche Giove dal 10 sarà nel segno beneficiando fortemente i nati dal 21 al 25 marzo. Gli ultimi 10 giorni del mese potranno essere particolarmente proficui, sia per i viaggi, che per lo studio od il lavoro. Preparatevi ad agire con tempestività dal 24 in poi, quando anche Marte, il vostro pianeta guida, entrerà nel segno.

Toro

L’elettrica presenza di Urano toccherà ora i nati dal 4 all’8 di maggio che vivranno un mese particolarmente decisivo per il loro futuro. Infatti il segno del Toro vedrà anche la presenza della Luna Nuova nel segno vicina ad Urano: ora davvero siete davanti ad un bivio ed è più che mai importante comprendere la nuova direzione da prendere. Forse non tutto è ancora chiaro e la paura di perdere le vostre sicurezze vi frena. Magari gli amici vi spingono a buttarvi ed a credere in voi stessi, ma valutate attentamente situazioni lavorative ed investimenti. Mercurio vi darà la spinta finale solo ad inizio giugno.

Gemelli

I nati di giugno fino al 23 vivono la quadratura di Marte che dai Pesci sprona ad una maggiore autonomia, ma Saturno continua la sua opera di sostegno e rafforzamento. I gemellini di maggio spiccheranno il volo già dal 10 grazie alla presenza gratificante di Giove in Ariete che verrà poi raggiunto da Marte il 24 maggio. Una combinazione potente e calorosa che vi invita a ravvivare ed allargare la vostra vita sociale. Mercurio che diviene retrogrado nel segno vi invita ad usare le parole in modo consapevole, mentre Venere vi rivolgerà il suo sguardo amorevole e sbarazzino per quasi tutto il mese.