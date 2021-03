L'Oroscopo di marzo segno per segno: ecco cosa prevedono gli astri

Il cielo di marzo premia soprattutto l’Aquario. Il Sole transita in Pesci fino al 20 per poi passare in Ariete, Mercurio transita in Aquario fino al 15 per poi passare in Pesci, Venere, ancora in Pesci, il 21 fa ingresso in Ariete

Il Cielo di marzo si presenta con il Sole che transita in Pesci fino al 20 per poi passare in Ariete; Mercurio transita in Aquario fino al 15 per poi passare in Pesci; Venere, ancora in Pesci, il 21 fa ingresso in Ariete; Marte, all’inizio del mese ancora in Toro, il 4 fa ingresso in Gemelli, segno nel quale vi resta per tutto il mese; Giove e Saturno transitano in Aquario; Urano e Nettuno, entrambi diretti, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine, Plutone prosegue il suo transito in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto l’Aquario.

Ariete

Questo mese inizia in sordina, ma dal 20 l’ingresso del Sole e di Venere nel vostro segno vi fanno sentire come una rondine in primavera. Avete la possibilità di caricarvi energeticamente e di sentirvi meglio e con una buona forma fisica. Sotto il profilo economico, dopo un periodo non proprio florido, potete beneficiare di un periodo di ripresa economica. Con Mercurio, fino al 15, e Giove e Saturno, per tutto il mese, favorevoli questo mese vi permette di stringere nuove conoscenze ed alleanze o rafforzare amicizie soprattutto mediante l’ausilio della tecnologia. Nuovi progetti possono trovare partire in questo periodo.

Toro

Molti pianeti dissonanti continuano a crearvi problemi soprattutto nel settore della professione. Ancora sono presenti situazioni incerte che vi rendono inquieti. Sebbene il periodo non sia facile, non abbattetevi perché la vostra condizione tende lentamente a migliore. Rispetto al mese scorso, il transito favorevole del Sole continua a darvi una mano sia donandovi energia che facendovi sentire vicino l’affetto dei vostri amici. Venere continua a supportarvi in amore, sebbene la dissonanza di Saturno possa causare malumori o insicurezze soprattutto nei rapporti traballanti. Cercate di dedicarvi a voi stessi e di non stressarvi.

Gemelli

Il transito dissonante di alcuni pianeti veloci vi fa sentire stanchi e affaticati per buona parte del mese. Forse avete preso molti impegni e, adesso, non vi sentite in grado di portarli a termine. Il Sole e Venere, dissonanti fino al 20, vi indeboliscono, infiacchendo la vostra fibra e privandovi delle opportune energie. Cercate di non stressarvi più del dovuto, anche perché l’ultima parte del mese fa registrare una ripresa. Venere dissonante fino al 21 consiglia prudenza con il partner, evitando inutili discussioni e polemiche per divergenze di opinioni. Dal 4 Marte nel segno vi rafforza: attenzione solo all’eccessivo nervosismo.

Cancro

In questo mese prosegue la tendenza positiva inaugurata il mese scorso. Con il Sole e Venere schierati dalla vostra parte per buona parte del mese potete ricaricarvi e abbandonarvi romanticamente ai sentimenti. Fino al 21 Venere favorevole vi fa sentire meno soli e, se vivete una relazione di coppia, avete voglia di intimità e desiderate progettare e costruire il vostro futuro. Possibili concepimenti. Sono favoriti anche i contatti con persone che vivono lontano. L’ultima parte del mese appare agitata con possibilità di discussioni e tensioni: cercate di rilassarvi e di dedicarvi di più a voi stessi ed alla cura del vostro corpo.