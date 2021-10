L'oroscopo del mese di novembre segno per segno

Il Cielo di novembre si presenta con il Sole che transita in Scorpione fino al 22 per poi passare in Sagittario; Mercurio, di moto veloce, dalla Bilancia passa in Scorpione il 5 e successivamente in Sagittario il 24; Venere, ancora in Sagittario, il 5 entra in Capricorno, per rimanervi tutto il mese; Marte continua il suo transito in Scorpione; Giove e Saturno continuano a rimanere in Aquario; Urano, con moto retrogrado, continua a restare in Toro; Nettuno, retrogrado, resta in Pesci; infine, Plutone continua a rimanere in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto il segno del Capricorno.

Ariete

Novembre si presenta con un Cielo abbastanza tranquillo poiché, a eccezione di Venere, nessun pianeta vi ostacola. Il transito favorevole di Giove e di Saturno consolida i vostri progetti, rendendoli più consistenti. Sotto il profilo economico, sebbene ancora non si possa parlare di una piena stabilità, tuttavia dal 5 potete notare una ripresa nelle entrate. Se vi sentite stanchi e spossati, dal 22 il transito armonioso del Sole vi ricarica le batterie di energia. Per quanto riguarda l’amore, il transito dissonante di Venere dal 5 può creare tensioni e malintesi anche a causa dello stress: siate cauti e non troppo agitati in famiglia.

Toro

Il Cielo di novembre si mostra a voi con alcuni transiti disarmonici. La dissonanza di Marte e di Saturno si fa sentire soprattutto intorno all’11, quando potreste vedere rosso ovunque. Le questioni rimaste in sospeso dall’inizio dell’anno vanno affrontate e risolte. Avete voglia di dare una svolta alla vostra vita, soprattutto nella professione. Possibilità di iniziare nuove esperienze lavorative in luoghi diversi. Le finanze richiedono particolare attenzione. Marte opposto può rendervi nervosi, per cui è necessaria avere cautela nei rapporti con gli altri. In amore, cercate di essere presenti: dal 5 Venere vi supporta in questo.

Gemelli

Questo mese richiede una buona dose di impegno per realizzare quanto è rimasto sospeso e per definire alcune situazioni. Giove e Saturno continuano a favorire i vostri progetti, soprattutto quelli che riguardano il lontano e l’estero. I primi giorni del mese sono ancora propizi per gli scritti, le comunicazioni, le trattative. A fine mese, a causa dell’opposizione del Sole dal 22 e di Mercurio dal 24, avvertite una mancanza di energia e accusate un po' di pesantezza mentale. Per quanto riguarda l’amore, dal 5 ritorna una certa tranquillità e vi impegnate solo in storie con una buona probabilità di riuscita.

Cancro

In questo mese il transito favorevole del Sole fino al 22, di Mercurio dal 5 al 24 e soprattutto di Marte per tutto il mese vi portano molte novità soprattutto nel settore della professione. Questi giorni vi riservano importanti sviluppi professionali e situazioni vantaggiose. Il transito favorevole di Mercurio vi supporta nella comunicazione, nello studio, nel sostenere prove ed esami. Il periodo è favorevole anche per le entrate economiche. In questo Cielo favorevole unica nota stonata è Venere che, dal 5, inizia un transito di opposizione che crea preoccupazioni fisiche ed emotive, aumentando la vostra instabilità emotiva.