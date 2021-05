L'oroscopo di oggi 19 maggio di Paolo Fox, segno per segno

L'oroscopo segno per segno a cusa di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete potrà finalmente risolvere qualche problemino d'amore anche se non si potranno fare miracoli. Sul lavoro questa è una giornata carica di energia positiva che va sfruttata al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Toro

La luna è contraria, cari toro, quindi nonostante abbiate una grande determinazione c'è ancora ostilità nell'aria. A lavoro meglio non mettersi dentro discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli dalla giornata di domani la luna non sarà dalla vostra parte quindi meglio chiarire tutto oggi. Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo tutti i colloqui di questi giorni sono promettenti e potranno realarvi quel cambiamento che tanto desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Cancro

Oggi, cari cancretti, potrebbe esserci un leone o uno scorpione a turbare il vostro umore. Sul lavoro questo 2021 porterà chiarimenti ma anche nuove interessanti novità tutte da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Leone

Ileone se sono innamorati dovranno fare di tutto per organizzare qualcosa di bello con questa luna super passionale. Sul lavoro è un periodo riflessivo che porta a ponderare su ciò che si è fatto finora e cosa si potrà fare in futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Vergine

Questo è un periodo particolarmente strano per le relazioni, cari vergine, e anche quelli in una relazione stabile possono accusare una piccola stanchezza. Sul lavoro c'è il desiderio di andarsene, soprattutto nel momento in cui la situazione non è come la si immaginava.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Bilancia

Per il segno della bilancia c'è una bella situazione astrologica e sarebbe meglio farsi scivolare di dosso qualche ex pronto a tornare in scena. Per quanto riguarda il lavoro le occasioni sono buone ma dovrete fare molto per trovare la serenità che tanto deriderate e meritate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Scorpione

La luna è dissonante e questo è proprio il momento giusto per verificare quanto sia solido e di valore un rapporto che state vivendo. Sul lavoro ancora polemiche ma attenzione a non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Sagittario

La luna di oggi regala dei vantaggi in amore ai nati sotto il segno del sagittario, quindi approfittatene. A lavoro è un periodo di recupero e iniziate a tornare protagonisti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Capricorno

Se c'è stato qualche problema familiare nei giorni scorsi ora potrete risolverlo. Sul lavoro c'è qualche polemica ma meglio affrontare i discorsi direttamente invece che alzarsi e andare via.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Acquario

Cari acquario oggi e domani tornerà quello stato di agitazione che vi ha caratterizzato nell'ultimo periodo. Ci sono pensieri legati alla situazione finanziaria ma cercate di non pensarci troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2021: Pesci

Per i pesci questa è una giornata da prendere con le pinze perché potrebbe emergere qualche problemino. Sul lavoro non dovete strafare come vostro solito. Sembrate arrabbiati ma forse solo per qualche promessa non mantenuta.