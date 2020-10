L'oroscopo di ottobre segno per segno: il cielo premia soprattutto la Vergine

Il Cielo di ottobre si presenta con il Sole che transita in Bilancia fino al 22 per poi passare in Scorpione; Mercurio transita in Scorpione fino al 28 e poi, a causa del moto retrogrado iniziato il 14, rientra in Bilancia; Venere il 2 esce dal Leone per entrare in Vergine, segno nel quale rimane fino al 28 quando entra in Bilancia; Marte, con moto retrogrado continua a trovarsi in Ariete; Giove, Saturno e Plutone, per tutto il mese, continuano a transitare in Capricorno; infine, Urano e Nettuno, entrambi retrogradi, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci.

Questo cielo premia soprattutto la Vergine.

Ariete

In questo mese molti pianeti cercano di infastidirvi, creando qualche problema nelle relazioni e in ambito professionale. Con Marte nel segno l’energia certamente non manca; tuttavia, l’opposizione del Sole fino al 22 può farvi accusare spossatezza e mancanza di energia. Inoltre, questo transito del Sole vi invita a tenere in considerazione il partner, a non escluderlo dai vostri piani e progetti se volete evitare dissapori e conflitti. A causa della dissonanza fra Marte, Saturno e Plutone, possono ancora palesarsi o procrastinarsi ritardi o fermi di progetti professionali, soprattutto se appartenete alla terza decade.

Toro

Un mese molto interessante per l’amore, grazie al transito decisamente positivo di Venere che vi accompagna dal 2. Dopo le tensioni che hanno caratterizzato il mese scorso, avete la possibilità di recuperare l’intesa col partner, cercando di mantenere armonia e intesa nella relazione. Sotto il profilo fisico vi sentite spossati e le difese immunitarie sono un po' deboli. I vostri punti deboli sono soprattutto la gola e le prime vie respiratorie, che devono essere ben riparate dai primi freddi autunnali. Nella professione, Giove, Saturno e Plutone continuano a sostenervi nelle vostre iniziative e progetti.

Gemelli

Questo mese continua a donarvi una buona dose di energia e vitalità, grazie al transito positivo del Sole fino al 22. Marte, positivo per tutto il mese, vi rafforza rendendovi efficaci nella professione. Riuscite a portare a termine, puntualmente e senza ritardo, i compiti e gli incarichi affidativi. Per quanto concerne la vita sentimentale, complice il transito dissonante di Venere a partire dal 2, non vi sentite ben predisposti, probabilmente perché assorbiti da qualche problema in famiglia oppure legato alla casa. Dal 28 la situazione migliora decisamente: non vi abbattete e cercate di essere positivi.

Cancro

In questo mese è ancora presente nervosismo a causa della dissonanza di Marte. Con Mercurio finalmente positivo fino al 28 la comunicazione è facilitata e riuscite a recuperare il dialogo soprattutto con i figli o in amore. Venere positiva dal 2 rasserena l’ambiente circostante e permette di sentirvi circondati di quell’affetto ed amore di cui tanto avete bisogno. Le dissonanze di Marte, Giove, Saturno e Plutone pongono ancora ostacoli e contrasti in ambito professionale: non scoraggiatevi, ma cercate di delineare le strategia necessarie ed opportune per realizzare i vostri obiettivi.